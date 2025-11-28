住宿生、租屋族也領得到！台大生自主發放「小橘書」一週內掃空

台大學代會向國防部索取300本《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，在校園內發放，不到一週就一掃而空。台大學代會提供



國防部近期印製被暱稱「小橘書」的新版《台灣全民安全指引》，預計於明年1月5日前寄送至全台980多萬家戶。考量許多大學生離家求學、住校或租屋較難取得，台大學代會自主向國防部申請紙本，順利取得300本在校園內發放，短短一週內即全數領完。

台大學生會學生代表大會（學代會）表示，為提升學生面對災害與外來威脅時的自我防護能力，自11月12日至28日在台大學生活動中心一樓木椅區擺攤，免費發放《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》中英版本，現場並提供QR Code供學生下載電子檔。

學代會秘書長孫傳哲表示，他9月看到政府印製新版小橘書後，認為宿舍生與租屋族取得不易，遂以學代會名義向國防部全民防衛動員署發函申請。國防部起初回覆庫存不足，原以為拿不到了，但10月接到通知後，他便親自前往全動署領回300本實體書。

學代會議長黃聖恩也指出，此次國防部提供250本英文版、50本中文版給他們，原本擔心中文版量少、需求高，沒想到結果意外驚喜，就連許多在台讀書的國際生也相當踴躍索取，小橘書因此在短短一週內便全數發放完畢。

黃聖恩也在Threads發文感謝同學們的積極參與，「網路上常放大恐懼與憤怒，但回到現實中，或許就不那麼害怕了。」網友們也紛紛讚嘆，「台大學代會好棒！」、「讚，大家都要有危機意識」。

