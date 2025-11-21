住宿與人力成本增 115年首季國旅團費漲3%到5%

（中央社記者黃巧雯台北21日電）品保協會公布明年首季合理團費價格，因住宿、交通與人力成本增，國旅漲3%到5%；外界稱與其國旅不如出國，團費參考售價委員會國民旅遊線委員陳永翔說，兩者非2選1，而是互補。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉辦記者會，公布115年第1季（1到3月）的合理團費價格，其中國民旅遊較114年同季平均上漲3%至5%，但各線差異性大。

陳永翔分析，主要與近1年來的住宿、交通、人力成本及部分景區門票調整有關，其中春節旺季期間，行程因住宿、交通運輸、人力成本增加，調幅相對較高。

在1日遊部分，陳永翔指出，平日價格基本上影響較小，但在高價位及2、3日旅遊行程稍微有些調幅，希望能讓民眾在合理預算內，享有安全、舒適品質的國旅服務。

品保協會指出，114年第4季屬相對淡季，部分線別採促銷價以刺激旅遊，因此115年第1季價格較114年第4季略為回升。

陳永翔說明，明年第1季市場主要有寒假、農曆春節兩大旅遊高峰，需求會明顯上升，整體價格會從淡季恢復到旺季水準。他也提醒旅客，因離島機位和熱門景區的住宿資源有限，呼籲盡早規劃。

對於部分民眾抱怨「與其國旅，不如出國玩」，陳永翔強調，國旅和出國一直以來就不是2選1議題，而是互補。

陳永翔解釋，國民旅遊的時間較短且彈性，交通也較簡單，風險相對較低，適合1到3天輕旅行，相較出國旅遊而言，仍是較優的選擇。

另外，陳永翔提到，花蓮這兩年天災狀況對東部地區影響非常大，除呼籲業者辦理旅遊時，密切注意政府公布最新路況及安全評估外，期盼在安全無虞情況下，民眾能支持花東地區的旅遊和消費，做花東地區「旅遊超人」，以帶動地方經濟復甦。（編輯：吳素柔）1141121