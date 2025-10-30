住宿貴 前3季觀光逆差805萬人次

國人出國旅遊興致不減，加上外國旅客來台恢復不如預期，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，已經快追上去年全年，創史上最高。（陳麒全攝）

國人出國旅遊興致不減，加上外國旅客來台恢復不如預期，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，已經快追上去年全年，創史上最高。談到國人自己都不挺國旅，交通部觀光署長陳玉秀坦言，住宿貴是一大原因。立委批評，不只平常時段，大型活動期間房價漲過頭，把遊客當凱子，嚴重影響消費者信心。

根據觀光署統計，今年前3季國際旅客來台約605萬人次、國人出國約1410萬人次，逆差805萬人次。和2024年899.2萬人次相比，僅差94.2萬人次。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷批評，去年觀光逆差僅900萬人次，今年前3季就快要追上這數字，剩下3個月時間，「觀光署要創紀錄是不是」？去年已經覺得不可思議，現在竟是加速突破。另外，夜市水果坑殺外國觀光客的新聞屢見不鮮，持續傷害台灣觀光形象。

洪孟楷詢問觀光署，國人雖然會在國內旅遊，但大多不留宿，原因是什麼？陳玉秀坦言，台灣交通很方便，但國人覺得住宿比較貴。此外，國人不太習慣請假出遊，平日不旅遊，周末比較擠，房價也會變高，因此過去提的計畫都是針對平日。

民眾黨立委林國成指出，外國人近年不來台灣，觀光署扯國際匯率是在騙自己，不肯面對旅遊環境、不開放陸客以及住宿房價問題等現實。近期韓國藝人來台灣開演唱會，結果房價動輒抬高10倍，把旅客當盤子，小問題都管理不好，如何談觀光立國？

民進黨立委李昆澤也認為，外國觀光客不來台灣已不是外部問題，台灣景點同質性高、無法建立區域旅遊品牌形象，或是觀光區形成熱門點後品質下滑、性價比低，觀光署都要重視。