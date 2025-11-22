住對房子他運勢大翻轉！命理師曝風水好宅真相 財運、事業都超旺

你相信風水嗎？命理師吳海分享，曾建議泰國友人買下風水絕佳的湖畔別墅，沒想到入住後靈感湧現、事業步步高升。住對地方，運勢真的會翻轉？

怎樣算是好風水？

好風水的另外一個解釋，就是「好環境」，那麼什麼是好環境呢？讓我們來道選擇題吧！

第一個居住環境山明水秀，群山疊翠，住宅旁有一池明湖，湖面偶有水鳥掠過，陽光和煦的照耀在湖面上，波光粼粼。住宅周圍的綠樹欣欣向榮，花草如茵，午後散步於其中，還有涼風吹來，請問，你會不會有偷得浮生半日閒的喜悅？

廣告 廣告

看更多：2025農曆六月生肖運勢》3生肖強運、牛羊防破財！12生肖開運攻略

第二個居住環境則距離高壓電廠和KTV不遠，無論白天還是晚上，不管動人歌聲繚繞抑或魔音穿腦，那高分貝的樂音都讓人難以長期忍受；出門還會被高壓電廠放射出來電磁波擾亂身體的磁場，讓人憂心忡忡，思緒混沌不明，終日精神不繼，也常常睡不好。

問題來了，如果是你，你比較希望住在哪一種環境呢？

選對地點住對房 運勢悄悄轉旺

命理師吳海分享，記得幾年前到幫泰國友人建新廠房的時候，意外發現一處風水絕佳的新社區，於是建議他多增購一棟別墅。

買下這棟別墅之後，友人三不五時就會到別墅住上一陣子，房子的後方有一池大湖，水圓如鏡，岸邊的建築和綠樹倒映在湖面上，十分明媚動人。

在四季皆暑的泰國，站在這池明湖前面，令人頓時感到暑氣全消，加上周遭的好風景，讓人恍若置身人間仙境。

這名友人表示，每次住在這裡時，就有許多靈感泉湧，而且比起以往，他感覺到隱隱有更多的機緣，幫助他的事業蒸蒸日上。

看更多：風水不好會生病！他搬到這裡 憂鬱症不藥而癒



負離子較多的好環境 有助於改善人生

吳海說，從科學的角度來看，住在負離子較多的環境，可以使人神智清晰，做出良好的判斷。

簡單來說，負離子就是帶負電荷的離子，具有殺菌、淨化空氣的效果，通常自然環境會產生較多的負離子，而電腦、電視、電子產品都會產生正離子，隨著科技進步，因而被愈來愈多的正離子包圍。

日本學者將正離子稱為「疲倦離子」，而將負離子稱為「舒適離子」，在生活空間裡，有好的風水磁場（負離子）是相當重要的，千萬不要忽視。

看更多：網友大推不流汗的8大景點 均溫20度杉林溪、阿里山、清境農場賞瀑、賞螢、負離子好療癒



擁有兩棟吉宅 方便避禍防災

吳海建議，如果能力許可，可以買兩棟以上的好風水住家，會比較方便避禍防災，這是因為「風水年年輪流轉」。比方說，你可能在某年，遇到五黃煞或其他重煞飛入A房宅的大門或床位，此時改住B房宅，可以趨吉避凶，保富貴平安、長壽延年。

看更多：10種房子千萬別住！住錯小心血光、破財、官司纏身



※民間習俗，僅供參考。

◎ 本文摘自／《大師風水──住對房子，富貴一輩子2：哇！那麼多真實成功的故事》吳海 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

雨天衣服晾哪裡最快乾？專家揭「黃金C位」，3招神技快30分鐘乾

閒置舊鞋衣包好去處！舊鞋救命攜手全家 捐鞋可抽1年份咖啡

網紅賓賓哥校園募款惹議！衛福部說「不是想募就募」1招辨真假公益



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章