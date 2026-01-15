住展風向球續亮黃藍燈 今年房市反彈力道待觀察

（中央社記者何秀玲台北15日電）代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」今天發布2025年12月燈號，維持衰退黃藍燈，是2025年連8顆及第10顆黃藍燈。住展雜誌表示，2026年需觀察央行房市態度及降息趨勢，雖谷底反彈可期，後市需觀察供需是否同步回溫。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿指出，去年12月預售案量延續年底推案潮，拉升總推案量達新台幣900多億元，為2025年單月表現最佳，比去年11月再增100多億元。

2025年12月指標案包括預估總銷300億元的新莊副都心商辦案，以及永和區大陳義胞都更案約250億元案量；達百億元量體還有泰山區塭仔圳重劃區新案，輔以桃園市平鎮區、楊梅區2案達40、50億元總銷金額，逐步顯現熱度。

2025年12月新成屋市場供給也走高，比去年11月增百餘戶，但也僅300多戶；其中，台北市大同區、新北市中和區各有推出40多戶的新案，先建後售產品大多按照規劃登場。

他說，2025年12月需求面銷況慘澹依舊，整體追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為12.3組與0.9組，5成的比例出現單週不到10組的賞屋組數，或是單週零交易窘況。

陳炳辰表示，2025年新建案市場寫下「悲劇完結篇」，展望2026年，可觀察央行是否放軟管制房市態度、降息趨勢是否成行，以及選舉年房市政策是否端出牛肉、股市獲利了結資金是否會轉向房地產等，但在缺乏明確、直接利多支撐下，即使谷底反彈可期，回溫力道仍有待觀察。（編輯：張良知）1150115