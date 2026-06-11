住展風向球5月續亮衰退黃藍燈 觀察下週央行會議動向

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（中央社記者何秀玲台北11日電）代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5月燈號維持衰退黃藍燈，分數稍有進步，從4月的34.3分，提升至36.5分。住展雜誌分析，520檔期帶動推案量增加，不過成交表現仍偏弱，後續房市能否回溫，須觀察下週央行理監事會議動向。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，5月進入520檔期，加上上半年無下半年的民俗月、颱風、暑期出遊等利空因素，建商在推案量上有所表現，5月預售案登場共新台幣800多億元量體，比4月未及400億元明顯有倍數成長。

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不過陳炳辰提到，同為供給面的新成屋戶數則是兩樣情，呈現月減，5月僅推百來戶，比4月的200多戶衰退，後續得視央行有無同步放寬銀行貸款空間，否則價格較中古屋為高的新成屋市場依然謹慎。

他進一步指出，觀察新案銷售狀況，約半數建案曾出現單週零成交紀錄，可看出來客增加尚未有效轉化為實際買氣。

他說明，回顧2016年房地合一稅首波實施之後，當時央行也調整房市政策，房市逐步走出重稅陰霾，如今房市「曙光可期」。且近日股市震盪，民眾趁勢獲利了結布局其他選擇，又會是與央行軟化態度相輔相成的房市轉機。

陳炳辰認為，接下來在雙北南港區、大安區、中和區、新店區，以及桃竹的龜山區、東區都有指標案上場，得以檢視是否出現回溫跡象，北台灣高達1575案的待售建案量自然也引頸盼望春燕來訪，而眼下的開價與成交價之間還在1成以內，並未有感降價，後況勢必要留意報復性買房的價格翻揚局面，房市若要谷底翻身，就差下週央行會議結果的「臨門一腳」。（編輯：潘羿菁）1150611