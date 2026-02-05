住展：北台灣2025年建商推案量年減26% 寶佳續居首

（中央社記者何秀玲台北5日電）房市研究單位住展雜誌統計北台灣2025年住宅產品依推案量，排序十大建商為寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華與湯泉、國泰，推案量總計為新台幣3510.3億元，年減26.1%，其中寶佳已連8年居冠。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，2025年房市慘不忍睹，高房價產品或區段本應更為艱辛，因此北台灣十大建商總推案量呈現年減並不意外，但衰退情勢不如想像中嚴峻，甚至優於2023年3209.5億元，顯見知名建商具資產實力，仍可按照規畫好的時程推出大案，甚至不乏在一片低氣壓中引起買盤興趣，強者恆強而撐起前段班成績。

推案量榜首寶佳為第8年奪下第一，2025年總推案量983億元，比2024年少300多億元，推案個數為33案，比2024年少1/3，仍遙遙領先其他建商，其位於新北市泰山區塭仔圳重劃區建案，案量達百億元為最大亮點，新案版圖以桃園市為大本營，占7成案量。

元利在2024年以文山區木柵一帶新案第一期，拿下十大建商后座，2025年再推同系列第二期，總銷依然驚人，約400億元。

第3、4名為愛山林與新潤，推案量都為300多億元，愛山林在新北市三重區與板橋區共推4案，其中三重區2大建案皆屬百億大案為指標。新潤也有新北市林口區建案與桃園市大有地區建案為百億元量體，銷況傳不俗，成為個案佳績案例。

第5至7名推案量皆在200多億元，各是茂德、漢皇與麗寶；第8至10名的璞園、馥華與湯泉、國泰均僅推100多億元案量，馥華、湯泉更只有一案就入榜，兩家建商推案量均為150億元，並列第9位。

陳炳辰指出，展望今年，既使局勢不明，建商仍盡本分推案，加上因品牌、地段深具信心而無所畏懼，以及延推而不得不推的情況，已傳不少榜單上熟面孔建商大動作布局指標案。在供給趨於謹慎的市況下，指標個案可望帶動建商推案量能，今年前十大排名仍具變數。（編輯：張均懋）1150205