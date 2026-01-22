住展：雙北新案公設比創高 台北市4成以上占1成

（中央社記者何秀玲台北22日電）住展雜誌統計，2025年公開的雙北市新成屋、預售屋建案，統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天平均公設比，台北市為35.7%、新北市為34.7%，為近5年來高點；其中台北市公設比40%以上新案占比達1成，高於2024年的5%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，公設比高低與建築基地面積大小相關，小基地案因戶數較少，難以分攤公設，而法定逃生與消防等設施，又占去一定公設空間，容易出現高公設比產品。

他指出，台北市受限於土地稀缺，加上危老重建案件盛行，為小基地案的大本營；再加上去年房市景氣不佳，公開建案數量偏少，也凸顯高公設比案件的占比。以基地面積來看，2025年台北市推出低於200坪的新案占近4成，2024年約為3成。

他也表示，在高房價下，小宅即使公設比偏高，因具備低總價的特性，市場仍願意買單，像台北市延三夜市一帶的建案、景美一建案，皆規劃小坪數，甚至套房規劃，公設比達4成，但總價仍落在新台幣千萬元，並具備捷運生活圈機能，因此可在房市偏冷下仍可快速去化，顯示就算犧牲部分室內空間，因好入手，仍具買盤支撐。

此外，他也指出，雙北市相對低公設比的新案已難尋，公設比僅約3成的產品，多屬零星個案。統計顯示，2025年公設比低於32%的新開案占比不到1成，可見此類產品更具吸引力。

陳炳辰指出，雙北市後續在內湖區、萬華區、中山區、大安區、三重區都已有小基地案預告登場，公設比水準預期仍偏高。不過今年將有虛坪改革相關調整上路，可能有機會調整新案公設比數據，但在銷售總價不變下，若換算坪數減少，反而可能推升單價，對高房價問題未必有實質改善。（編輯：黃國倫）1150122