南部中心／洪明生、陳姵妡、莊舒婷 屏東報導

13日下午兩點多，屏東縣消防局接獲報案，在霧台鄉霧台二橋有騎士自撞，跌落30米山谷的意外，警消到場後就看到一台機車橫躺在路面，卻不見人影，往下方溪谷看時發現有一位八旬婦人，警消立即使用吊掛裝備，到溪谷下方展開救援。

住左營騎車到屏東霧台 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下

屏東霧台驚傳墜谷意外，警消獲報到場將傷者送醫。（圖／民視新聞）

警消接獲通報，前往救人，卻只見一台藍色機車，橫躺在路中央，絲毫不見人影。不料往橋下查看，就看到一名婦人，一動也不動躺在溪谷邊，警消馬上搭設裝備，吊掛到溪谷下方救援。案發在屏東縣霧台二號橋，當時一名婦人騎車經過，疑似不熟路況，下坡時撞上橋墩，人就噴飛掉落約30米的溪谷，機車則倒在路中，路過民眾發現不對，急忙報警。目擊民眾vs.記者：「一個老媽媽吧，一個老媽媽，是不曉得什麼原因嗎？不知道，如果她不熟的話她是會直接撞過去。有發生過人掉下去嗎？這幾乎沒有，幾乎沒有，所以也不曉得什麼原因。對。」

住左營騎車到屏東霧台 八旬婦自撞噴飛30公尺橋下

消防人員吊掛下溪谷，將婦人救起但她已經沒生命跡象。（圖／民視新聞）

警方說，摔谷的是一名80多歲的陳姓婦人，救起時已經沒了呼吸心跳。屏東特搜大隊副大隊長鄭維勛：「有一名民眾騎乘機車，掉落台24縣霧台鄉二號橋橋邊，那消防局立即派遣霧台分隊，利用人員下降的方式將傷患救起。」八旬婦人家住左營，為何單獨騎車到屏東山區，又是如何發生自撞摔落谷底，警方還要進一步釐清。

