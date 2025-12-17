住建商提供豪宅死不認 黃智賢：如果黃偉哲像高虹安這樣「我給兩耳光叫他滾！」

資深媒體人黃智賢。 圖：翻攝自黃智賢世界臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣高等法院昨（16）日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，法院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。對此，名嘴黃智賢爆氣痛罵高院法官郭豫珍。她還提到哥哥、台南市長黃偉哲，表示如果他今日住建商豪宅、詐領助理費，她是不能接受，更稱如果黃偉哲幹這種事，「我馬上衝上去給他兩耳光叫他滾！」

黃智賢昨日在自己網路頻道直呼「氣死我了！」她痛批郭豫珍，法律規定清清楚楚，這筆錢是老百姓的錢，幫忙付助理薪水，錢直接到助理，不要把髒手伸進來。她怒轟，「要去偷、要去管、要去騙、要去詐領助理費的人都是貪汙罪！」

「呸！法條清清楚楚妳憑什麼判她沒有貪污？」黃智賢表示，知道高虹安又要演司法迫害，現在還了清白，這讓她痛批，「妳哪裡清白啊？郭豫珍也說妳偽造文書啊！」，並稱如果不是為了錢為什麼要偽造文書？

黃智賢更大爆氣表示，檢察官一定要上訴，她對此判決「特別不服」。她痛批，高虹安欺負、欺壓助理的嘴臉令人憤怒，直呼「犯行俱在」，助理都已認罪，還指稱相關款項被拿去買雙眼皮貼等物品，甚至連買了可樂放在冰箱，助理都不准喝。她怒轟，罪證確鑿卻仍能判無罪，並痛斥「郭豫珍法官可恥、可悲、可鄙、可恨，養妳這種法官真的是大不幸！」

她還提到，高虹安選上新竹市長後跟男友住在新竹建商提供豪宅，還假裝說只租裡面一個套房。這讓她痛罵，「一個市長可以這樣嗎？我告訴你，如果黃偉哲在台南幹這種事情，不用任何人講，我馬上衝上去給他兩耳光叫他滾！」

黃智賢進一步怒轟，直問「黃偉哲可以做這種事嗎？」入住建商提供、幾乎免費的豪宅是否合理，「這樣可以嗎？」她並對照痛批，高虹安卻可以長時間居住卻始終「死不認錯」。

黃智賢痛批，如果黃偉哲去跟建商簽約要租小房間，這樣可以嗎？「如果黃偉哲幹這個事情，大家可以接受嗎？如果今天詐領助理費的是黃偉哲，大家可以接受嗎？」她表示，自己是不能接受，自己只有一個標準，「黃偉哲如果幹下這個事情，有種不要讓我知道，讓我知道我一定叫你滾！」

