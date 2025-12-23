住戶不滿串燒店太吵 丟玻璃瓶引爆串燒店客人大亂鬥

記者莊淇鈞／新北報導

警方出動快打部隊到場。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區國際街某間串燒店，今天（23日）凌晨2時許，疑因店內客人酒酣耳熱後聲音太吵，引起樓上已熟睡的住戶不滿，於是憤而拿了玻璃瓶朝樓下丟擲，玻璃瓶落地砸毀後，讓店內的2桌客人互相以為對方所丟擲，瞬間引爆雙方口角，最後演變肢體衝突，三峽警方獲報迅速到場，全案將朝妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦，而朝樓下亂丟玻璃瓶的住戶，警方也將逐戶訪查通知到案，並依公共危險罪偵辦，另根據《廢棄物清理法》函請環保局開罰。

廣告 廣告

警方到場詢問串燒店客人當時情形。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天凌晨2時許，新北三峽區國際一街上的某間串燒店內，疑似客人酒酣耳熱的喧嘩聲讓樓上已熟睡的住戶不滿，因此拿了玻璃瓶朝樓下丟擲，玻璃瓶落地後，讓其中一桌正在聊天的27歲王男、28歲林男以及29歲王男，誤以為是隔壁桌的4名顧客朝他們丟擲玻璃瓶，於是雙方為此爆發口角，進而演變肢體衝突。

轄區三峽警方獲報，緊急出動快打警力抵達現場時，但衝突雙方已有多人離開，警方後續經過查訪，迅速通知王男等3人到案，也通知另一方的30歲黃男、36歲蔡男到案，剩餘2名尚未到案嫌犯，警方也已掌握身分，將積極通知到案，全案將朝傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

而亂朝樓下丟玻璃瓶的住戶，警方考量，朝樓下丟擲玻璃瓶屬於危險行為，即便未造成傷害，也可能因碎片散落道路、公共場所，危及路過車輛與行人，因此將逐戶訪查，追查該名住戶到案，將依公共危險罪偵辦，另依《廢棄物清理法》函請環保局開罰，可處新台幣1200元以上，6千元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

「小編練功坊」上演生存實境戰 導演、特派、網紅推手聯手破解流量密碼

張文隨機殺人案後自稱同夥 園區作業員PO「難怪同夥表示失敗」遭逮

張文隨機殺人案後 新北19歲男大生IG限動貼「中山砍人不揪」被送辦

張文隨機殺人銀行員下班遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

