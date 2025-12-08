住戶慘！氣爆大樓1-3樓疑結構受損 大樓須至少2周評估是否安全

新北市土木技師公會理事長丘達昌稍早受訪指出，初步鑑定結果發現建築4樓以上暫時可以進去，但1-3樓部分有相當多結構方面損壞，必須等待2周至3周完整評估才能分析。（翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳今（8）日凌晨近1時發生氣爆，新北市土木技師公會理事長丘達昌稍早受訪指出，初步鑑定結果發現建築4樓以上暫時可以進去，但1-3樓部分有相當多結構方面損壞，必須等待2周至3周完整評估才能分析。板橋區長陳奇正指出，後續區公所會協助召開協調會跟業者求償，目前市府已收容5戶14人、另有29戶因房屋受損登記求償。

丘達昌指出，新北市土木技師公會上午派遣專業技師進入這棟大樓，以及周圍所有的房舍有受損的住戶部分去做清查 ，第一個是在重慶路對面以及巷弄旁邊對面這些住戶 ，檢查結果 大部分的受損都是因為在氣爆的瞬間，去損傷窗戶或者是鐵窗等等，房屋本身的話並沒有任何的破損的問題 。

新北市土木技師公會理事長丘達昌稍早受訪指出，初步鑑定結果發現建築4樓以上暫時可以進去，但1-3樓部分有相當多結構方面損壞，必須等待2周至3周完整評估才能分析。（翻攝畫面）

至於氣爆大樓的本身，丘達昌指出，從一樓清查到頂樓，在4樓以上的部分並沒有明顯的一些受損的情形，基本上是可以進去，但是1到3樓的部分，初步發現有相當多一些結構方面的損壞現象 ，必須等到清理的工作全部完成之後進去裡面做再一次的詳細的檢查，並將資料帶回辦公室裡面做進一步的分析，去評估這一棟大樓因低樓層的部分損壞的程度，會不會影響到整棟大樓它本身抵抗地震的能力。

丘達昌強調，雖然4樓暫時可以進去，但是由於電梯以及供電的一些系統的損壞 ，在使用上的是非常非常的不便利，公會建議指揮中心 ，裡面的使用者如果需要進去取用一些物品 ，比如說文件等等的話 ，在有戒護的前提之下是可以進去的 ，但是如果到了夜間可能因為照明度的不足等等，是不適合進去裡面的。

至於這整棟大樓的安全，丘達昌指出公會預估需要大概2周到3周之內把它完成一個詳細的、所謂的安全檢查 ，也就是對整棟建物的體檢 ，然後去確認它本身目前的能夠抵抗地震的能力，或它承重的能量，才能對外面一次正式的報告 ，目前沒有辦法完全在事前的去預估這樣的結果是如何，「所以比較具體的結果大概要等到兩到三週之後，才可以跟大家說明做報告」。

丘達昌也指出，目前比較嚴重的就是在1到3樓的部分，目前初步看起來是不至於要到拆除的程度，但是是不是需要做一個進一步的結構補強，真的是必須要到我們做這個詳細的健康檢查跟評估的結果出來，有科學數據的時候，才可以跟社會大眾做說明、做報告，另外由於1-3樓屬於建築物低樓層，屬於基礎的部分，如果基腳的部分不安全的話，其實四樓以上也是不適合長期待在裡面。

