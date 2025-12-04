住戶按升降 一歲童命喪地下停車場 檢方查出機械車位要命疏失
台中北屯區大樓地下室停車場，7月驚傳翻車壓死一歲男童意外，因余姓住戶提前按下車位鈕，造成還沒停好車的劉姓男子措手不及，車輛翻覆，壓死劉男抱著的一歲兒子，檢方查出維護車位的機電公司陳姓負責人有多項疏失，依過失致死罪嫌起訴陳、余。
檢警調查，陳男是機電公司負責人，其2011年起受委託負責保養該社區地下室汽車升降梯、機械車位，陳卻疏於未在機械車位的操作盤旁設置反射鏡、閉錄電視或有感應元件等，具有目視同等效果的設備，也沒設置緊急停止按鈕，以確保人車安全。
劉姓住戶今年7月19日下午6點多，開車載一歲三個月的小孩回家時，進入地下室5號車位停妥，下車到後座抱著孩子，站在機械車位停車板上。
因另名余姓住戶也準備停車，他卻以「倒車」方式進入汽車升降梯，並按下B1按鈕，且在未降至B1地面時，還沒確認機械車位是否完全淨空，他就貿然按下4號車位操控鈕，導致5號車位開始下降。
當時劉的車門因未關閉，受車身下降影響直接卡住水泥地面傾斜，余雖聽見叫聲卻因沒有緊急停止按鈕，無法避免繼續下降，劉的車傾斜幅度過大失去支撐，最終整輛車翻覆掉落，當場壓中男童頭部釀慘死。
檢方訊時，陳姓負責人辯稱有張貼公告如何操作，並稱「機械車位本來就不是百分百安全」須注意使用規則，本案是因有人在汽車升降梯上按操作鈕，才導致車位升降，自認無過失。余姓住戶則說，他只有按B1鈕，沒有按4號車位鈕，不知為何車位會自己下降。
檢察官事後重回現場勘驗、測試機械升降設備，並檢視監視器畫面，認定是余姓住戶下降至B1前，就先按下車位鈕，且機械車位設備有多項疏失，包括升降梯上無法判定車位是否有人車進出、缺乏緊急停止鈕等。
檢方偵結依過失致死罪嫌起訴陳姓負責人、余姓住戶。
更多udn報導
今水官生帶財！4生肖把握「大雪前」解厄旺來年
台大爆疑似肺結核接觸 不治療3年內死亡近半
上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長捲20億落跑
小三通演「海上空中監獄」 陸悄送回10詐騙犯
其他人也在看
影／遭詐團當面搶走300萬 北市警抓風飛沙幫13人...主嫌僅24歲
台北市中山區10月底發生假面交真搶奪，陳姓男子持300萬真鈔配合警方誘捕詐騙集團，孰料反被搶走，警方當下逮假面交車手蒲姓...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
北投某國中驚傳墜樓 女學生四肢骨折送醫急救
台北市北投區某國中昨（3日）傍晚5時許發生女學生墜樓事件，從5樓高處重摔在校內，造成女學生四肢多處骨折，救護人員獲報緊急將人送醫急救，目前仍在加護病房觀察。至於事故發生原因仍待警方調查釐清。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
許路兒50歲還有少女體態！拒打瘦瘦針「不瘦臉不瘦肌肉」靠帕梅拉＋皮拉提斯練出小蠻腰
她也親自證實：「不靠瘦瘦針，核心才是關鍵！」這樣的「年輕瘦」才是女生真正該追的身材方式。50歲還能這麼挺拔？許路兒靠皮拉提斯練出「少女體態」從她近日上傳的限動可看到，許路兒穿著合身白色長袖與可可色緊身褲，在皮拉提斯器械上完成一系列高難度動作：包括側開展、核...styletc ・ 1 小時前 ・ 發起對話
遠傳智慧醫療 插旗海外
「2025台灣醫療科技展」4日登場，遠傳自主開發的5G遠距診療平台，不僅將5G遠距診療、緊急救護、居家長照、健康諮詢等服務與國內大型醫療院所合作，並已輸出帛琉、印尼等國家。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
離奇翻車畫面曝光！女駕駛租車下坡「翻成烏龜」 網友：玩命關頭第幾集？
白色轎車在桃園水利綜合大樓地下停車場發生離奇翻覆事故，引起網路熱議。一名女子駕駛租賃車下坡時，先是擦撞牆壁，隨後整輛車突然四輪朝天，卡在下坡處擋住進出路段。所幸駕駛僅手腳輕微擦傷，未造成其他人員受傷。事故畫面被目擊民眾拍下並分享到網路上，短短6小時就吸引了14萬人次瀏覽，許多人對於在狹窄空間內如何發生翻車意外感到好奇。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
二審開庭！三重男狠殺3名娘家人重判三死 律師「1原因」要求改判：違反原則
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導新北市一名25歲男子張泓毅在2024年5月，因金錢與感情糾葛，連續殺害了妻子、岳母及年僅3歲的繼子，隨後搜刮財物逃亡，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
北市酷課雲逾2000影片 授權馬國華校使用
（中央社記者楊淑閔台北4日電）台北市教育局今天表示，「酷課雲」動畫學科影片達2201支，授權馬來西亞華校使用；另開發「國小五年級數學科」影片的紙本學習單，突破看影片被動學習，轉為線上線下雙向學習。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
政院：企業若在美生產營運 在當地訓練勞工很自然
（中央社記者賴于榛台北4日電）台美關稅談判處於最後階段，行政院今天重申，台美磋商並未對訓練勞工交換意見，不過，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 24
驚！家長載孩童違規雙黃線迴轉遭撞 「女童噴飛」3人倒地急送醫
新北市中和區員山路一帶今（4）日發生一起車禍，一名家長載著國小孩童，於某國小的校門口前雙黃線違規迴轉，結果被直行的機車撞上，孩童更直接從機車上噴飛，2名騎士也倒地躺在路上，警方獲報後立刻趕到現場，至於意外發生詳細原因仍待釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
伸港街頭驚見「迷途大鳥」鴕鳥落跑深陷泥淖 居民圍觀拍片瘋傳
警方接獲多起報案後立即出動，成功捕捉其中1隻，但另1隻卻逃脫無蹤，令現場民眾緊張不已，沒想到這隻逃脫的鴕鳥命運多舛，4日上午竟被民眾發現掉進伸港鄉一處大排水溝，整個身體陷入爛泥中無法動彈，模樣虛弱又無助。據村長陳富表示，鴕鳥可能因昨晚夜間逃跑視線不佳，不慎摔...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
這身材是17歲兒子的媽？46歲吳速玲「炫腹照」太狂！愛吃「一超級食物」維持細腰馬甲線
不過比起只曬成果，吳速玲向來大方分享自己的維持方式，而她這次特別提到，平常吃多一點身材就會變圓XD，所以飲食控制對她來說真的很重要！她平常很愛的就是「翡麥」！這個被她稱為超好搭、超飽足的超級食物，其實也是許多女生增肌控脂時的固定主食，因為翡麥GI值比白飯低得...styletc ・ 18 小時前 ・ 1
洋基外野只差最後一塊拼圖！要塔克還是貝林傑 啟動四大方案補強
體育中心／王人瑞報導洋基隊2026球季的外野只差最後一塊拼圖！大聯盟官網和多家媒體報導指出，洋基已鎖定四大補強方向，從直接簽回貝林傑（Cody Bellinger），到豪砸頂級自由球員塔克（Kyle Tucker），甚至可能啟動大型交易，今年冬季洋基將會非常積極補強陣容。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 1
「吃霸王餐」台灣網紅 欠房租遭房東驅逐
34歲台灣網紅鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)因屢在紐約市高檔餐廳吃「霸王餐」而被捕，她目前在雷克島(R...世界日報World Journal ・ 51 分鐘前 ・ 1
致癌超可怕！譚敦慈揭「煮菜4種NG行為」好傷肺：1種油別重複用
致癌超可怕！譚敦慈揭「煮菜4種NG行為」好傷肺造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 3
台中男吃黑輪包掉衝鋒槍「店家驚：傳言是真的」…後竟跑隔壁以6萬賣槍
一名平頭男子2日到台中北區某間黑輪店用餐期間，桌上包包不慎滾落，結果竟有一把衝鋒槍從包內掉出，讓老闆娘和現場顧客傻眼，全場氣氛瞬間凍結5秒，而男子將槍枝收進包內離開後，走到一旁的人力仲介公司，把槍放在桌上並向老闆開價6萬但遭拒。由於台中曾被網友戲稱是「慶記之都」，因此黑輪店家將畫面PO網不禁驚呼：「原來網路傳言是真的！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
臨時喊卡！AAA倒數3天「兩成員不到」男團中國、台灣雙缺席惹議
韓國大型頒獎典禮「Asia Artist Awards（AAA）」將於12月6日在高雄登場，隔日緊接著舉辦「ACON 2025」演唱會。沒想到在典禮倒數僅剩3天之際，男團 AHOF爆出中國籍成員張帥博因「突發因素」無法隨隊來台；如今就連台灣籍成員簡志恩則因健康仍在休養中，無緣回到家鄉舞台，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
專訪／抗癌不減熱血！柯煒林帶病闖金馬影帝戰 坦言「現在只想慢慢做，睡覺最重要」
港星柯煒林4年前憑港片《濁水漂流》進入台灣影人的眼光，之後陸續接拍《破浪男女》《大濛》等片，後者更闖進本屆金馬獎影帝之戰，討喜表現深獲肯定。然而他今年7月公開自己罹患肺腺癌4期消息，震驚台港娛樂圈，本來外界都擔心他會否因健康因素缺席金馬，但他健康出現，且一如過往樂觀開朗、活蹦亂跳，他在接受本刊專訪時透露，其實這幾個月他的心裡也歷經激烈的情緒撞擊，還好他在親友陪伴下突然轉念，讓人生過得輕鬆開心就好。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話