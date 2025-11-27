住戶曾見工人抽菸！ 建案負責人涉「過失致死」

香港宏福苑發生大火。（圖／東森新聞）





香港宏福苑發生大火，檢警調查發現，大樓外牆全都是用沒有阻燃功能的普通安全網，而且整棟大樓佈滿發泡綿，也就是保麗龍，導致火勢迅速延燒，研判負責營建的工程公司，涉嫌過失致死，警方在今天（27）到辦公室大樓搜索，也到一名董事的住家，蒙住他的頭上銬，還有另一名董事和工程顧問也被逮捕。

大樓住戶：「先生，這裡不能抽菸啊。」

大樓住戶從窗戶往外拍，工人就躲在棚架間抽菸，住戶一提醒他還嚇到，這裡是宏福苑大樓，其他民眾發現，不少工人手上拿菸，地板還有剩的菸蒂，住戶懷疑這次火警，跟菸蒂絕對有關。

26號下午三點多宏福苑大樓底部，火勢不斷往上竄燒，把綠色安全網燒破，連竹鷹架都燒斷。

除了抽菸可能釀禍，檢警研判火災最大主因，是宏福苑的維修外牆，採用沒有阻燃功能的，普通安全網，還有整棟建築佈滿發泡綿，也就是保麗龍。

香港理工大學電機電子工程教授何永業：「那些膜應該是能夠，比較阻引的，有火的時候應該，不那麼容易燒。」

專家強調，宏福苑突然發生大火絕對跟保護網材質有關聯。

根據了解，維修棚用的阻燃網，一張要價港幣90元，沒有阻燃功能的，普通安全網，只需要50元港幣，而且還能重複使用，建商更為了防止，灰塵或髒水噴進建案，會在通風窗口塞發泡膠，也就是保麗龍，但這些材料也導致火勢延燒。

香港保安局局長鄧炳強：「我們發現外牆保護膜，燃燒後蔓延程度，比合規物料遠遠猛烈得快。」

透過宏福苑管委會網站，發現這裝修工程從今年4月就開始就開始維修外牆，都還沒修好就發生憾事，港警也在27號凌晨緊急逮捕，負責營建的宏業建築公司2名董事和1名工程顧問。

檢警人員在工程公司辦公大樓搜索採證，還用黑布把一名男子的頭全矇住雙手上銬，也到另一名男子套上頭套搜索。因為檢警研判，工程公司負責人嚴重疏忽涉嫌誤殺，也就是過失致死，才釀成憾事，釀災的主要原因和責任，都將由檢警單位調查釐清。

