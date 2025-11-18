住戶未接污水管線罰10萬 吳驊珈認應取經他縣市

基隆市污水下水道沒有接管線住戶要被罰10萬元，市議員吳驊珈昨上午市政總質詢時非常不解。她希望市府能參考外縣市的輔助作法提高全市的接管率。市長謝國樑應允會參考該建議並以輔導為優先。

市議員吳驊珈指出，市長的政見之一是推動污水下水道大升級，讓地下工程悄悄改變城市生活，但推動後發現很多問題；她說明，今年4月時有很多社區接到一則公文，其中，包括信義、中正、七堵、安樂及暖暖，5社區79里有污水管經過自家前者，就會收到這樣的公文，而且6個月內沒有進行接管的話要罰10萬元。這錢誰出？市民住戶每人、每戶還是整棟都罰。

廣告 廣告

吳驊珈指出，市民接管前要整合居民意見、規劃設計詢商發包、納管申請即開挖路權申請等各類申請作業。

吳驊珈指出，包括整合全棟居民或整個社區居民意見納管開挖申請等，就算工務處來做也要一段時間，半年內做得完？工務處做不完要自罰嗎？她說，從4月到現在也執行滿6個月了，工務處在推動下水道也花很長時間做地方說明會，但並不是所有收到公文的單位有辦法聽到說明會的內容，何況這些都是市民會提出的問題。

有的社區在民國70幾年都已做好主幹管線但到今年才收到這公文，居民住戶都不知為何要做污水管接管？還要被罰款？市府為了提高接管率採取強硬手段？她表示，彰化、桃園、南投等縣市都有鼓勵接管全額補助。她請市府提出完整的輔助及配套方案，協助市民共同完成接管作業。

市長謝國樑說明，基隆市到目前為止並沒有開罰事件，他應允會參考外縣市做法並以輔導為優先。