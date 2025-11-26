住戶無共識 玉井文化大廈復建停擺

玉井文化大廈經地震至今，尚未能展開修建工作。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

今年０１２１地震震裂了玉井區文化大廈梁柱，廿六戶、四十九名住民只得另外擇居而處，而該大廈也因住戶對耐震補強和重建各有堅持，使得文化大廈至今未能有任何進展。玉井區公所指出，管委會未能產生共識，只能等住戶決定補強或重建，再依相關規定處置。

玉井區文化大廈已是近三十年的六層樓建物，也是在九二一大地震前所建造，今年初的大地震讓文化大廈出現梁柱爆裂，台南市政府緊急撤離四十九名住民，並立即進行搶修，在一樓完成鋼構加固作業，當時也安排結構技師協助各區災民鑑定建物損壞情況，之後經評估可以用專案的耐震補強方式來修建大廈，讓住戶儘快重返家園。

大地震發生至今十個月，相關單位也曾邀集國土署中央單位與國震中心等，針對文化大廈說明補強方案，不過，至今大廈管委會卻各持不同的意見，部分主張要重建，但部分則認為政府要協助補強，不用再支付太多的費用，所以希望透過耐震補強即可，以早日重返家園。

由於大廈住戶各有堅持，未能達成共識，因此文化大廈的修建或重建毫無進度，停擺著。玉井區公所表示，文化大廈屬於私人產權，只能靜待管委會做出決定，旁人也無從介入，工務局則指出，政府有公告「弱層補強」計畫，如此住戶需要支出的費用並不多，就等補助住戶的兩年租金到期，或許管委會會有所決定。不過已有部分住戶希望能儘速回到住家，畢竟在外租屋仍有諸多不便。