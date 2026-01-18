住戶群團購訊息狂洗版！ 他曝「自己找還比較便宜」 網點關鍵：這類型可以跟

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

不少人在即將交屋前，除了忙著驗屋、裝潢，也會被加入社區住戶群組，提前熟悉未來鄰居，而群組內大量「團購資訊」，究竟是省錢管道，還是另類行銷？近日，有網友發文表示，自己快交屋時，住戶群組內不斷出現各式家電團購，看似優惠十足，但實際比價後卻發現價格並不漂亮，對此好奇詢問網友們的看法。

有網友發文表示，自己快交屋時，住戶群組內不斷出現各式家電團購（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT的home-sale板上以「大家會跟住戶群的團購嗎？」為題發文，表示自己最近快交屋，而社區住戶群組相當熱鬧，冷氣、熱水器、冰箱等家電團購資訊輪番上陣，看起來主打「住戶限定優惠」。然而，他實際上網查價後卻發現，這些團購價格不僅沒有比較便宜，甚至比自己單獨詢價的金額還高，價差相當明顯。原PO也因此好奇，大家真的會跟住戶群裡的團購嗎？還是只是看看就好？

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，留言一面倒不看好大型家電團購，「不會，根本沒比較便宜」、「除非比較便宜不然不會」、「不會，很多都馬是住戶或住戶的親友，沒便宜到哪裡去」、「不會，社區群組每次召集團購只是刷存在感，根本沒便宜」、「團購根本沒便宜，只是打廣告而已」、「團購價只是話術」、「家電、窗簾自己找都比團購便宜」、「裝潢與家電不要跟完全沒比較便宜」。

不過，也有網友認為團購並非一無是處，若是食物、低單價生活用品其實可以試試看，「只會團購食物」、「我有跟過金鑽鳳梨，好吃喔」、「有跟過冰淇淋和小蕃茄」、「團購有時候會有地方特產，平時買不到的東西就可以跟一下啊」、「買菜團購會」、「團購吃的就算了，團購家電裝潢那種貪小便宜通常不會有好下場」。

