住戶質疑抽水站緊鄰住家 張麗善：將重新檢討後再施工
▲雲林縣議員陳俊龍關心「虎尾鎮青埔分洪道治理 工程暨抽水站新建工程」影響附近住家的問題，縣府是否能夠暫緩施工，與住戶溝通後再行動工，張麗善縣長答復縣府會重新檢討此工程施作與住戶的權益問題，再來施工。(記者劉春生攝)
雲林縣議員陳俊龍在縣議會縣政總質詢時，關心雲林縣政府原訂十一月二十日下午開工的「虎尾鎮青埔分洪道治理 工程暨抽水站新建工程」影響附近住家的問題，縣府是否能夠暫緩施工，與住戶溝通後再行動工。因抽水站有關工程住戶提出陳情:據「里長原本說蓋在三岔路口，結果今天技師來現場拿出來的圖，直接蓋在我們四戶旁邊。」「主體面積比我們四戶還大很多，開挖深度九米。等他開挖抽水一段時間，我覺得我們房子會傾斜。陳俊龍議員因此建議，此席有兩點問題：
陳議員表示，對此工程住戶反應公告是貼在虎尾圖書館，住戶完全不知道。住戶反應昨天早上有木工技師到這幾戶住家拍攝照片存查的行為，是不是作為以後工 程如有結構損壞的賠償依據，建議：是否暫緩施工，與住戶充分溝通後再行動工。
水利處長許宏博答復：為了解決虎尾鎮淹水問題，所以才計劃施作此工程提出說明，張麗善縣長也表示，也有住戶來縣府陳情，因此縣府會重新檢討此工程施作與住戶的權益問題，再來施工。
