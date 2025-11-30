住旅館深夜水泥塊崩落！直砸枕頭 男子死裡逃生 家屬怒：用小紅包打發

實習編輯藍子瑄／桃園報導

捷適商旅天花板崩落，水泥碎塊直落床頭，男子險遭砸中。（圖／翻攝自爆料公社二社）

日前一名男子入住桃園中壢的捷適商旅時，竟在深夜遭遇天花板坍塌意外！民眾表示，當他準備就寢時，先聽到輕微異響，原以為只是樓上物品掉落，沒想到下一秒整片天花板連同水泥碎塊直墜而下，差點砸中頭部，他的妻子因此怒喊：「太扯了！」

受害者的太太在臉書社團「爆料公社二社」發文控訴，事發當晚約11時，她老公剛躺上床便聽見天花板傳出奇怪聲響，沒想到不久後「整塊水泥」突然掉落，她心有餘悸地說：「好在老公反應快，立刻用手護頭，所以只有擦挫傷，要是當時人已睡著、來不及閃躲，後果根本不敢想。」

原PO憤怒指出，掉落的並非一般輕鋼架或裝飾板，而是水泥牆體碎塊，「這種等級的東西如果砸在臉上，飯店能負什麼責任？」她也強調，丈夫下午還打電話報平安，沒想到睡前竟發生如此驚險意外，直呼「瞎爆、扯爆了！」

捷適商旅天花板崩落，水泥碎塊直落床頭，男子立刻用手護頭，所幸只有擦挫傷。（圖／翻攝自爆料公社二社）

原PO進一步控訴飯店隔天僅塞了一個「小紅包」給老公，她明明特別請櫃檯告訴主管，務必聯繫她，結果完全沒有，讓她氣得痛批：「是不是抓準我先生老實、不想多事？這麼嚴重的事情，竟然想用小紅包打發？」

原PO也擔心飯店未進行妥善安檢就繼續營業，質疑「如果下一位房客遇到同樣狀況，誰負責？」呼籲大眾關注此事，希望飯店公開後續安全評估報告，確保不再有人受害。

貼文曝光後，不少網友直呼太驚悚，「好恐怖！這太扯了」、「好險人還沒睡，不然真的會出事」、「掉的是水泥！不是天花板裝飾板，太危險了」、「掉落位置剛好在枕頭那邊，真的命大」。

對此，飯店在官網發布「遲來的聲明稿」表示深感抱歉，並解釋事故發生後，員工第一時間協助房間更換、提供藥品與送醫方案，但考量住客狀況及隔日行程，尊重其意願先行休息。

捷適商旅發布聲明稿。（圖／翻攝JS Hotel 捷適商旅官網）

飯店表示已啟動全館檢修作業，針對構造安全進行全面檢查，「避免類似情況再次發生」。同時提到，未能在第一時間與家屬充分溝通造成誤會，再次致歉並承諾負責後續協助。

聲明中也提到，將強化員工應變能力與相關訓練，盼未來意外發生時能提供更迅速完善的協助。



