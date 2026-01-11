住日本回台灣都帶啥？大票點2日用品必備：塞滿行李箱

長期居住海外的民眾回台，往往會帶些生活必需品，一名長住日本的男子表示，回台時總會攜帶抽取式衛生紙和菜瓜布，且會塞滿整個行李箱，他解釋，因日本的捲筒衛生紙普遍較薄、容易破，不如台灣的衛生紙耐用，說法引發其他住在日本的網友共鳴，另有許多人點名牙線棒也是必備品。

原PO昨（10）日於Threads發文指出，長期住在日本短暫回台灣時，都會帶上一行李箱的抽取式衛生紙以及菜瓜布，並好奇問其他網友：「現在住日本的，從台灣回去的時候都帶什麼？」

貼文引起逾千人關注與討論，沒想到一票住在日本的網友幾乎一致提到抽取式衛生紙，直呼日本的捲筒衛生紙太薄、容易破，相較之下台灣的衛生紙用起來更習慣，不僅日本，連韓國的捲筒衛生紙也有人表示情況相同。

除了衛生紙，也有人點名牙線棒是日本人缺少的生活用品之一，因此牙線棒也是必帶的物品。

網友紛紛留言：「抽取式必須帶！日本衛生紙真的都很薄」、「我去日本住，也帶了整櫃的衛生紙」、「回台灣就是帶爆抽取式衛生紙」、「日本衛生紙真的很薄」、「日本的衛生紙薄度，是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」、「日本買不到抽取式」、「牙線棒也是必須的喔」、「絕對要帶牙線棒」、「日本買不到牙線棒」。

