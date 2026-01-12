住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有

不少住在日本的台人，回台灣都帶衛生紙與牙線棒回去。（示意圖／Pexels）

一名旅日男網友近日在社群平台分享，每次返台總會「扛一整箱好市多三層衛生紙」帶回日本使用，此話一出引發廣大共鳴，不少人直呼日本市售衛生紙「薄到難用」，更有旅外民眾補充指出，「抽取式衛生紙」與「3M牙線棒」在當地幾乎難以購得，兩項民生用品因此被視為「返日必帶神器」。

該則貼文曝光後，引起許多台灣人共鳴，直言「日本衛生紙真的史上難用，肯定他們的環保」、「日本的衛生紙是夜市撈金魚用的那種，上大號都覺得手指很危險」、「擤個鼻涕都會破」、「台灣回日本最後一秒：再拿一包好了」，紛紛表示每次回台都會補貨厚款衛生紙。有網友甚至打趣分享，曾受美國朋友託付帶一箱衛生紙與衛生棉當伴手禮，讓他一度懷疑自己要前往第三世界。

廣告 廣告

除了厚衛生紙外，3M牙線棒也被許多網友點名是「一看就知道是台灣人在用」的代表物。有住在日本的台灣人表示，「3M牙線棒超級堅韌，日韓那種兩下就斷」、「牙線棒真的只服3M，用過日本的會生氣」、「唯一指定3M牙線棒，送禮自用兩相宜，全世界只有台灣有，袋裝盒裝單支裝通通都要買好買滿」，也有民眾指出，曾在日本宿舍看到有人使用牙線棒後立刻辨識出對方是台灣人，甚至出現同鄉來借用的情況。

有人提出疑問，是否「日本好市多沒有販售」衛生紙，網友回應指出，「好市多衛生紙是找台灣廠商做的，只有台灣有」、「只有台灣有，韓國也沒這種，這個真的讚的」、「沒賣，只有卷筒的」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去

13縣市低溫特報！今晨新竹探7度 「氣溫漸回升」陽光下暖如春

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見