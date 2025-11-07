「住桃園很可以！」線上旅展延到11月底 加碼推出滿額折扣

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局邀集市內23家旅宿，於KKday平台推出「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，原定到14日止，觀旅局長陳靜芳說，為響應民眾支持擴大宣傳，活動將延長開放到本月底，並加碼推出「購買2500元，享500元現金折扣」滿額折抵促銷活動。

「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，可讓民眾用實惠價格入住桃園市的優質旅宿，原已推出「訂房抽好禮」、「訂房加碼送」、「入住抽好禮」、「合照送折扣」，也將持續讓民眾有機會帶大獎回家。

觀旅局於今天到10日的ITF台北國際旅展中，除宣傳「住桃園很可以！」旅宿線上旅展外，也推出舞台互動小遊戲，讓民眾有機會獲得限量「舒華小卡」，觀旅局提醒，透過線上與實體雙軌推廣旅宿線上旅展，民眾在旅展現場訂購，同樣享有滿額現折500元、訂房抽好禮、訂房加碼送等多項好康優惠。

