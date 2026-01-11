住桃園新房被嗆「洗出去」 老同學聚會意外掀買房論戰

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

一名網友分享最近與同學聚會，其中2位朋友談到房市話題竟爆發爭執。A同學表示最近搬到桃園的新房，有公設和24小時管理，眾人紛紛恭喜，不料B同學竟冷回一句「那你被洗出去了」，A聽完當場暴怒，開始反擊。雖然在旁人的勸說下沒有繼續爭吵，但原PO認為雙方各有道理，好奇網友看法。

同學聚會中，A同學表示最近搬到桃園的新房，有公設和24小時管理，不料B同學竟冷回一句「那你被洗出去了」。（示意圖／Unsplash）

原PO在PTT發文透露近期同學聚會發生的小插曲，其中一位A同學分享他最近搬到桃園新房住，不但有很高級的公設，還有24小時管理，不用追垃圾車，眾人聽到消息紛紛道喜，豈料B同學冒出一句「歐，那你被洗出去了」，讓A火冒三丈，立刻回擊：「是啊，總比有些人住在台北的破爛老屋還要追垃圾車好吧」，B則回覆，自己走路去公司只要3分鐘，房子改建已經談妥8成，「哪像你那麼勤勞，每天上班要提早一小時起床，賺得錢還要付一堆管理費」。

雖然2人在眾人勸說下沒有繼續爭吵，但原PO認為雙方論點各有道理，以「被洗出去vs.住破爛老屋」為題，到PTT版上徵詢網友意見。

貼文曝光後，不少網友表示，「吵這個有夠無聊，自己住得開心就好」、「同是天涯淪落人阿，何必苦苦相逼」、「現實社交不應該比這種，感覺很俗，但心裡面偷比的話就是看哪個總價高啊」，更有人笑稱「同學C：桃園台北都有房，但不好意思出聲，靜靜的看兩人吵」。

也有人分析，「Ａ的坪數應該比Ｂ大不少」、「在房子裡的時間多室內坪數大的贏」、「資產有增值都不算輸」、「台北的資源，教育、娛樂消費還是比其他縣市多，如果都宅在家裡的人，買新的大的比較好，如果很需要看演唱會各種球類比賽，小孩要上安親班或是各種家教資源，台北好像還是方便一點」、「B有談都更，上班近每天睡得飽，感覺略勝一籌」。

