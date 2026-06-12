住民爺爺歡慶百歲嵩壽 屏東榮家喜樂溫馨

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者孫建屏／綜合報導

屏東榮家為慶祝住民趙爺爺百歲嵩壽，日前在忘我園區中庭舉辦一場別開生面的慶生派對，安排歡樂的氣球派對遊戲，並邀請中華善緣慈善會沈文馨顧問夫婦出席，與家屬、榮家住民、同仁向趙爺爺獻上最誠摯的敬意與祝福，見證榮家住民難得的百歲榮光。

在熱鬧的樂聲及全場如雷的熱烈掌聲中，家主任、家屬與來賓們陪同百歲壽星一同進入會場，齊聲合唱生日快樂歌，在溫馨氣氛中，歡欣祝賀趙爺爺許願、吹蠟燭及切蛋糕。

活動特別安排「幸福爆爆」環節，讓與會嘉賓與長輩們一同將大氣球戳破，瞬間五彩繽紛的小氣球漫天飛舞，象徵著「幸福綻放、壽比天齊」。長輩們看著氣球漫天飄揚，紛紛露出燦爛笑容，現場洋溢著歡樂與活力。

廣告 廣告

為表達政府對百歲榮民人瑞的重視與肯定，會中分別由李秦強家主任和沈文馨顧問代表致贈總統、行政院長壽屏及輔導會主任委員金壽桃，祝福長輩福如東海、壽比南山。

趙爺爺的家屬表示，感謝榮家長期對長輩的細心照顧，讓家人在晚年生活中，深刻感受到如家一般的溫暖與關愛。

屏東榮家日前慶祝住民趙爺爺百歲嵩壽，邀請家屬與中華善緣慈善會沈文馨顧問夫婦一同出席，向趙爺爺獻上最誠摯的敬意與祝福。（屏東榮家提供）