住海景房就是美！MONTECH KING 45 PRO電腦機殼+HyperFlow Digital即時溫度監控水冷開箱使用分享

深受廣大網友們喜愛的 MONTECH（君主科技）最近又有許多新產品推出了！包含 KING 14 與 45 系列機殼、HyperFlow Digital 系列一體式水冷散熱器以及 E28 效能風扇，而這篇要為大家開箱介紹的「KING 45 PRO」電腦機殼以及「HyperFlow Digital」即時溫度監控水冷系統，能夠幫助所有電腦 DIY 玩家們建造一個全景視野與零妥協的散熱效能的桌上型電腦系統。

相信大家都對於可以讓電腦零組件住「海景房」的憧憬非常高吧？有了 MONTECH KING 45 PRO 機殼在搭配可以顯示即時處理氣溫度資訊的 HyperFlow Digital 系列一體式水冷散熱器後，無論您是要安裝 Intel 或是 AMD 的平台，通通的可以住的通風又涼爽！話不多說，接下來就來分別介紹 MONTECH 的 HyperFlow Digital 系列一體式水冷散熱器以及 KING 45 PRO 電腦機殼給大家！

KING 45 PRO 電腦機殼重點特色

KING 45 PRO 這款全景視野弧形玻璃機殼在外觀設計上擁有君主結構創新與簡約設計美學設計，雙艙結構提升氣流效率並隱藏線材，其玻璃弧度從 30°進化至俐落有型的 15°，打造洗鍊獨到的外觀美學。配合「煙囪式」氣流導向，讓喜歡 DIY 自我風格的電腦 DIY 玩家們一個相當高自由度安裝零組件選擇，並且兼具最佳的效能表現可能性！

KING 45 PRO 採弧形玻璃打造開放式全景視野，讓玩家們想要展示的零組件或裝飾品可盡情發揮創轉來展示出來出來！自下而上的垂直氣流能快速帶走高功耗顯示卡的熱量，降低核心溫度，讓時脈穩定並維持長時間巔峰表現。而預裝 AX120 PRO 正葉風扇與 RX120 PRO反葉風扇 ，兼具高效率散熱與強大沉浸感的光效。兩款風扇在運轉時可快速帶走系統熱能，維持穩定性能。KING 45 PRO 售價為 $2990，並有黑白兩種顏色可選。

HyperFlow Digital 系列一體式水冷散熱器重點特色

HyperFlow Digital 系列一體式水冷散熱器，提供 240mm 與 360mm 雙尺寸選擇，產品已經先預先將風扇安裝到水冷排上並連接好線路，DIY 玩家們只需要將其固定在機箱上，並將 USB,FAN 以及 ARGB 燈效排插接駁到主機板上即可。

HyperFlow Digital 最大的特式是在於在水冷頭上配置數位顯示設計，能即時顯示 CPU 與 GPU 的溫度讀數，讓玩家一眼洞悉系統運作狀態，提供進一步強化視覺體驗與散熱控制。

HyperFlow Digital 360 一體式水冷散熱器開箱

HyperFlow Digital 360 的建議售價爲 $2990，並推出有黑白兩色；這篇要開箱的是白色版本，並搭配白色的 KING 45 PRO 機殼安裝上去。

取出包裝盒內的 HyperFlow Digital 360 一體式水冷散熱器，可以看到已經預先將風扇與風扇相關排線安裝（串接）好了～

HyperFlow Digital 採用 3100 RPM 高效能水泵，水冷本體搭配高密度 27mm 散熱冷排與 MONTECH 全新打造的 E28 ARGB高效能風扇。

產品支援最新 Intel （隨附兩種規格的固定座，並貼心上了雙面膠帶可以貼黏在主機板上避免安裝時掉落）與 AMD 插槽（不需要拆卸主機板的風扇固定座）；右邊為固定水冷頭與主機板用的的固定片。

可以看到已經有預塗上了導熱膏，另外還有附贈一小隻導熱膏

HyperFlow Digital 結合醒目的 7 段式數位顯示螢幕，將 CPU 或 GPU 的即時溫度清晰呈現於核心視角（擇一顯示）。搭配 MONTECH 專屬開發的輕量化控制軟體（安裝後系統開機會自動展開軟體來安裝），操作直覺、快速，可即時切換 CPU 或 GPU 溫度顯示與 °C/°F 顯示單位。

MONTECH KING 45 PRO 開箱

對於懶得自行挑選風扇與安裝的人，君主讓 KING 45 機箱使用者有預載風扇 PRO 版本的選擇；KING 45 PRO 標配 3 顆 RX120 PRO 反葉風扇於機殼底部，以及一顆安裝在機箱後方 的 AX120 PRO 正葉風扇，並且已經連接好線路，開箱裝上主機板後就能擁有 29 種燈光模式的華麗風扇燈效，兩款風扇在運轉時可快速帶走系統熱能，維持穩定性能。

取出 KING 45 PRO 相當輕鬆，所有配件都在機殼裡面；這邊先來張側面照給大家看～

KING 45 PRO 基本上可以安裝市面上多數的個人電腦零組件；不用擔心旗艦級的主機板與顯示卡無法安裝上去，也不用擔心水冷系統、CPU 塔扇的尺寸問題。

機殼裡面有一個配件盒，包含你需要固定主板、電供、儲存碟的各種規格螺絲，此外還有束線帶～

機箱另外一側的面板有開約 2/3 面積的網孔，讓 PSU 的風扇可以在這邊導出氣流；這邊也可以看到底部有足夠的高度讓底部的風扇可以導入風流進入機箱內來做煙囪式的流動～

拆卸下側蓋給大家看；右邊中機有掀蓋式設計的飾蓋，這邊還可固定 2.5″ SATA SSD/HDD，而左下方可安裝 3.5″ SATA HDD。基本上你可以將所有的排線都藏在這面，這樣就能美美的展示你所安裝的各種零組件了～

頂部可以看到配置了整合所有風扇的 ARGB / 轉速 / 供電 的控制電路板，透過控制板接出來到主機板上就可以讓燈效一致，而不用費心到主機板 BIOS 或系統軟體內去做分別設定～

頂部與底部設計

機殼頂部採大面積的小方形網孔設計，頂蓋整片可直接徒手拆卸～

卸下磁吸式頂蓋可以看到如上圖的結構設計；上圖下方是安裝風扇的固定區域，右前方則是 PSU，而左前方是 ARGB 風扇控制電路板所在位置～

拆開頂蓋就能進行安裝固定水冷排的 12 顆螺絲

PSU 部分有個固定架設計，安裝 PSU 到固定架後再將兩顆可直接手轉的螺絲固定就完成固定 PSU 到機殼的動作；內附一個電源轉接線到機殼後上方～

底部設計如上，四個角都是可以拆卸的（各四個螺絲得卸下），風扇的控制線路都已經安裝好了

底部預先安裝好的 RX120 PRO 120mm 風扇共有三組，都支援 ARGB 與轉速控制，底部有防塵網可隨時可拆卸清潔相當便利～

要安裝使用機殼時先卸下頂蓋與玻璃側面板，一切都免用到螺絲起子這類的工具，所有步驟徒手就能輕鬆拆卸與裝回。

直得一提的是，KING 45 PRO 的獨特傾底部精準傾角散熱風扇位置能增加進氣量，導入更多新鮮氣流，讓系統在全力運作下，依然能維持穩定優異的溫度表現。

KING 45 PRO 有別於多數的電腦機殼設計，採用一體成形的前框結構，機身骨架十分堅固，四角支柱強化整體穩定性同時兼顧結構耐用性與散熱彈性。建議安裝水冷的地方為頂部（240 / 360mm），而後方可以安裝給 PCIe SSD 用的水冷系統。

安裝零組件

裝上 MSI 這張即將要推出的 mag X870 GAMING PLUS WIFI 白色款主機板更對味！如果安裝顯示卡可以藉由可上下移動的顯卡支撐座來提升支撐力，免除自己另外購買顯卡支撐架的麻煩～

接下來將水冷頭與相關的連接線裝上

最後再將所有的排線連接到主機板上（例如前面板控制與 USB 排線、USB Audio）

可以先接電開機看看有沒有過電並順利開機（確認 CPU,GPU,RAM,儲存碟都沒問題），再按下電源關機鍵，然後裝回透明側蓋（千萬不要在開機狀態中直接拔碟電源接頭）～

前後面板設計

前面板下方有由左至右有 帶燈的電源鍵、LED 燈效切換鍵、若非 Pro 版則為 Reset 鍵）、3.5mm 耳麥孔、兩組USB 3.0 , USB Type-C 。此外，前面板採卡扣式設計，可以隨時輕鬆拆卸。

機殼後方如上圖，可以看到有一顆 AX120 PRO 120mm 風扇用來導出機箱內的風流；另外有 PSU 的電源線轉接孔，最多可以安裝七張介面卡的後 I/O 擋板，所有介面卡的擋板都有方形網孔來做散熱孔用，完美增加氣流效率～

開機成功且風扇與機殼上的燈效都有作動（水冷頭的溫控資訊需要先安裝軟體，開機後就會自行下載，安裝後打開顯示 CPU 或 GPU 溫度功能即可）

近拍水冷系統與機殼後風扇給大家看～此外這邊也可以看到水冷頭上的 CPU 溫度即時顯示數字非常清楚！

機箱下方風扇燈效點亮也很絢麗～

近拍水冷頭的 CPU 溫度顯示資訊狀態如上

近拍水冷頭的 GPU 溫度顯示資訊狀態如上

這次也順帶測試 HyperFlow Digital 360 水冷系統實際嚴苛的效能運作的效果，以 AMD 最新推出的 Ryzen 9 9900X3D 處理器安裝於 msi 即將要推出的 mag X870 GAMING PLUS WIFI 白色版主機板上，可以發現即便是在進行極端的效能測試時，溫度也能控制在 72 度 C 內，結束效能測試後溫度快速降到 42 度 C 上下，效果真的是很不錯！

以 Geekbench 6 進行 CPU 效能測試時，溫度最高只來到 72 度 C～

各種燈效展示分享

前面版也可盡情展示你要展示的物品！

「初音未來藍」可以完美搭配同色的燈效真是美啊！

使用心得總結

整體來說，MONTECH 君主科技推出的這款 KING 45 PRO 電腦機殼真的很不錯，平實的售價中提供這麼多可以「玩」的設計方式，讓大家可以隨時變更要「展示」主機板等零組件的方向，並提供優異的散熱結構和效能。無論是白色款搭配白/銀色的主機板，或者是黑色款搭配黑色的主機板，都可以滿足電腦 DIY 玩家們對於個人化設計的需求。

此外，KING 45 PRO 的設計都相當安全，不會有任何尖銳處導致割傷的問題。機殼的金屬厚度適中在重量上、結構與成本上取得不錯的平衡點。且金屬件與塑膠件的白色皆為一致，視覺上相當統一，想更換或是關閉開燈效時還可隨時透過專屬按鍵來進行，免進系統切換就是讚！

