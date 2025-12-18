住百萬豪宅？ 2華女偷包裹被捕 警方出動無人機鎖定 一舉逮獲

兩華女涉嫌在爾灣市（Irvine）多處公寓偷竊包裹，11日遭警方逮捕。爾灣警局表示，警方接獲通報後，在佩爾利塔街（Perlita）與吉塔諾街（Gitano）一帶展開行動，成功查獲多件遭竊包裹，並將嫌疑人拘留到案。

根據爾灣警局在官方社媒發布的消息，警方當天接獲有關包裹竊盜的通報後，出動無人機進行搜尋，在一處公寓郵件室附近，鎖定嫌犯所駕駛的特斯拉電動車，並從空中監控到兩女子正在取走郵件室內的包裹，隨後試圖進入另一棟公寓的郵件室行竊。警方隨即到場，將兩人拘留，並在其車輛內找到多件疑似失竊包裹。

警方公布的照片顯示，遭竊物品多為日常生活用品，包括零食、廚具、洗衣液、牙線、台燈等。警方未公布包裹的總價值，但表示被盜物品屬於多住戶。

經查，嫌疑人為26歲的范申莎（Shensha Fan，音譯）與52歲的侯芳（Fang Hou，音譯），居住在約巴林達市（Yorba Linda）。根據姓名和照片判斷，兩人皆為華人女性。目前已因入室竊盜罪遭警方逮捕。

該則貼文發布後，在爾灣警局的社媒留言區引發討論，不少網友留言肯定警方此次行動的效率，特別是對無人機在案件偵辦過程中的應用表示讚賞。

另有留言者透露，據其個人了解，被逮捕者居住在價值約500萬美元的住宅中，對其仍涉嫌偷竊包裹感到不解。警方未對相關說法加以證實，也未回應嫌疑人作案動機。

