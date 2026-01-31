住盟肯定《住宅法》三讀！點名賴總統「興建13萬戶社會住宅」承諾大幅下修 恐影響修法實質效益

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立法院會昨（30）日三讀修正通過《住宅法》部分條文，明定社會住宅應至少保留20%比率，出租予新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，並要求內政部建置全國社會住宅登記平台，作為掌握戶數需求、房型配比及未來社宅興辦計畫的重要依據。

社會住宅推動聯盟（住盟）對修法內容表示肯定，認為多項條文補強了社會住宅與租屋市場的制度基礎，但也強調「法律通過，不等於政策必然落實」。住盟指出，本次修法同時面臨兩項嚴峻的落實挑戰，總統賴清德原先提出「興建13萬戶社會住宅」的政見承諾已遭大幅下修，且截至目前，行政院仍未核定任何新的社會住宅興辦計畫，恐使修法成果缺乏實質支撐。

住盟也說，針對租屋市場長期地下化所導致的治理失靈問題，雖然本次修法已將強化租金資訊揭露及優化包租代管制度納入法規，但若無法有效改善租屋黑市現象，相關制度仍難以發揮保障弱勢與穩定市場的實質效果。

住盟指出，本次修法中，多項長期由民間團體倡議的重要制度已正式入法，為社會住宅與租屋市場改革奠定治理基礎。首先，修法明定建置全國統一的社會住宅登記平台，系統性掌握各地社宅供給區位、戶數需求與房型配比，補足過去社宅供需資訊零散、難以精準配置資源的缺口。

其次，社會住宅需求也正式納入都市計畫的法定評估事項，要求都市計畫在新訂、擴大或通盤檢討時，須衡酌人口結構與居住狀況，並會商住宅主管機關，評估並劃設社宅所需用地，以改善長期「想蓋卻沒地」的結構性問題。

在租屋市場部分，修法首度於法律層級要求政府定期蒐集、分析並公布不同屋齡與物件型態的租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，建立可比較、可檢驗的租金資訊體系，提升市場透明度。

同時，修法也明訂社會住宅年度計畫中，「承租民間住宅並轉租（包租）」的比例原則上應達50%，並優先提供給經濟或社會弱勢者，以回應包租代管制度長期比例失衡、弱勢被邊緣化的問題。針對包租制度的補助誘因，修法則明定包租物件補助金額不得低於代管補助的2.5倍，藉此引導市場資源朝向公共責任與弱勢保障程度更高的包租模式，強化政策實質效果。

