住自己的房子為何還要繳稅？佛州州長拋「廢房產稅」震撼彈

[Newtalk新聞] 美國多個州近月掀起房產稅改革爭論，其中佛羅里達州動作最受關注。州長德桑蒂斯公開主張，應以更直接的方式解決高額房產稅問題，甚至拋出「全面取消房產稅」的構想，引發立法機構與政策界激辯，也讓地方財政前景成為焦點議題之一。

據《新聞周刊》報導，過去數月，佛州立法機構陸續提出多項彼此競爭的房產稅減免方案，鎖定自住房屋與非學校用途房產稅負調整。目前至少三項聯合決議已通過委員會審查，準備送交州眾議院全體會議表決。其中包括在未來十年內逐步取消非學校住宅房產稅、放寬房產估值調整頻率為三年一次，以及將購買房產保險的自住房屋免稅額提高至 20 萬美元。不過，州參議院尚未通過對應版本法案，增加改革方案最終交付公投的不確定性。

這項政策背景因素與近年房價飆升密切相關。疫情期間，美國房貸利率降至歷史低點，推動購屋需求激增。房價同步大幅上揚，也帶動房產稅基礎估值走高。房地產數據機構 CoreLogic 研究指出，美國房主目前繳納的房產稅金額，較 2019 年平均增加約 27.4%。在多個共和黨主政州，降低甚至取消房產稅，已成為重要政策討論方向。

德桑蒂斯多次批評同時推出多套減稅方案的作法，認為應採取更徹底的路線。他近期表示，房主為了居住在自己的房子裡卻必須「像付租金一樣向政府繳稅」，制度本身存在問題，並預告將提出「有意義的房產稅方案」。不過，截至目前，他尚未公布具體立法版本。

政策研究機構與財政專家則普遍持保留態度。稅收與經濟政策研究所高級分析師巴特庫斯指出，佛州本身已無個人所得稅，若再大幅削減或取消房產稅，等同移除地方與州政府重要財源支柱之一，可能迫使政府以其他稅種替代，或削減公共服務支出。她警告，相關方案恐導致財政壓力轉嫁，並讓高資產族群受益更大。

另一家政策研究單位也指出，目前多數提案聚焦減稅，卻未同步提出替代財源或配套改革，對於住房負擔能力等結構性問題著墨有限。一旦實施，可能削弱地方財政自主權，並擴大公共服務資源分配落差。

依程序，相關改革若涉及憲法修正，須先通過州眾議院與參議院，再交由選民公投，且需取得至少六成支持才能生效。隨著多案並行、立場分歧，最終哪一套方案能走到選票前，仍有待觀察。

