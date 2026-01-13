住花蓮民宿 早餐僅剩「白粥配吐司」 旅客怒

入住花蓮吉安的民宿，要下樓吃早餐時，發現餐點只剩半鍋白粥與吐司。（圖／東森新聞）





同樣是旅遊踩雷！民眾在旅展購買住宿券，入住花蓮吉安的民宿，要下樓吃早餐時，發現餐點只剩半鍋白粥與吐司，反映後竟遭業者冷回「有什麼吃什麼」。民眾還抱怨洗澡沒熱水，反映也沒改善。



儘管業者事後致歉，但避重就輕的回應已讓民眾氣得留下負評。

餐桌上早餐幾乎被掃光，唯一留下最多的只有吐司，以及半鍋白粥，民眾入住民宿，早上起來想吃早餐，卻看到這樣的餐點，想要求民宿補上，沒想到民宿還說提供早餐不是點餐，有什麼吃什麼，簡直超級傻眼。

其他民眾：「你既然是要附早餐的話，至少要讓客戶覺得我今天花這個錢，是值回票價的，通常就是說我今天早餐提供到什麼時間，然後在那之前，你都要保證給客戶，有一個足夠的量，而不是告訴客戶說，好像就是售完為止，晚來就沒有了這種感覺。」

有民眾PO文抱怨，說自己在旅展買了住宿券，入住了花蓮吉安的民宿想說應該有撿到便宜，結果要吃早餐的時候，卻看到這樣的情況，明明民宿說早餐供應時間是7點到9點，他們在8點下樓吃，就只剩下吐司跟白粥，民眾還控訴晚上洗澡水僅比體溫高一點，反映後說30分鐘後有熱水，結果還是一樣的溫度，讓民眾住的一肚子氣。

其他民眾：「因為要有早餐吃就一早起來就覺得不舒服，下次就不會來訂這間民宿了。」

民眾事後在民宿的Google地圖上留下一星評論，但業主只回應，因為您當日忘記帶住宿券，請您補現金，讓您不高興，真的很對不起，我們很認真服務，您入住203號房，我們會繼續努力提供更好的服務，感謝您的光臨。

實際致電業者，截稿前尚未回應，但對旅客來說這樣的服務品質，恐怕也讓民眾開心遊玩的心情大受影響。

