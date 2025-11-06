住警器成功示警 居民安全無虞 新北消防呼籲：裝設住警器，守護居家第一道防線

記者黃秋儒／新北報導

新北市消防局4日發布一起火警搶救案例，位於中和區的一處傳統公寓住宅，因烹飪不慎引發火警，所幸該戶已依規定安裝住宅用火災警報器 (住警器)，警報器偵測到濃煙即時鳴響，有效避免火勢擴大，成功保全居民生命及財產安全。消防局藉此案例，再次呼籲市民應儘速為家中裝設住警器，為居家安全增添保障。

新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃表示，本案是「住警器成功示警」的最佳範例。一般住家火警，往往是因為濃煙或火光在住戶未察覺時迅速蔓延，導致錯失逃生良機。

鄭向晃強調，住宅用火災警報器就是您居家空間的第一線消防隊長。它能在火災初期，即時發出警報，尤其在夜間，能有效提醒熟睡中的民眾立即進行避難逃生或初期滅火。」

新北市消防局再次提醒所有市民，1.務必安裝住警器： 建議臥室、廚房、樓梯間等區域應安裝，傳統公寓尤應優先裝設。2.定期檢查功能： 應定時按壓測試鈕，確保電池及功能正常運作。3.遵守烹飪安全： 瓦斯爐使用中勿離開，油鍋起火切勿用水撲滅，應立即蓋上鍋蓋或使用滅火器。透過簡單的住警器，人人都能成為自身居家安全的守護者。