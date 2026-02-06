住警器救人！電動車爆火球 6口睡夢驚逃嗆傷

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗頭份一間三層樓住宅，今(6)日清晨4點多發生火警，起火的是一台電動車，爆炸聲和濃煙啟動了這戶人家的住宅警報器，所有人從睡夢中被吵醒，下樓一看發現停在前院的電動車變成一團火球，緊急逃出屋外，當時還有一人受困3樓，消防隊到場趕緊將人救出，一家6口都被濃煙嗆傷，送醫治療。

整輛電動車，被燒到只剩骨架，骨架大片焦黑，停放電動車的前院，也因為一度的大火，門框、窗框都被燒到像是脆化。

火災發生在苗栗頭份市這間三層樓住宅，清晨4點多，大家都還在睡夢中，這間屋主邱先生說睡到一半，聽到家裡安裝的住宅警報器大響當場驚醒。

屋主邱先生VS.小兒子：「警報器有響，然後有聽到那種爆炸聲，看到這邊的火，就趕快就滅火啦。」

家人聽到警報器大響，跑下樓一看，停在前院這台電動車，已經變成一團火球熊熊燃燒還不停發出爆炸聲，小兒子看到嚇壞了，趕快拿滅火器滅火，屋主也趕快打119求救。

還好消防隊來得快，趕緊將一名受困3樓的民眾救出來，但濃煙太大，整屋子6個人，都因為吸入濃煙嗆傷被緊急送。屋主邱先生：「我媳婦有一點，拉門的時候，有一點，有一點而已啦。」屋主小兒子：「疏散，叫我們去醫院做檢查。」

屋主說這台電動車是大兒子在騎，騎去上班或是買東西，買了三年多，每晚都會充電，過去都會把電池拿出來充電，這次沒有拔電池，而是直接充，懷疑是因此造成電動車起火爆炸，消防人員也在釐清電動車的起火原因。

