「住警器」建功 淡水出租套房暗夜竄火無傷亡

記者莊淇鈞／新北報導

消防隊獲報到場。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水水源街二段某公寓，昨天（29日）晚間9時許，3樓的出租套房不明原因竄出火煙，所幸當下住警器有作動發出警報聲，提醒租客發生火警，加上消防人員迅速到場，協助疏散8位住戶，並將火勢撲滅，因此並未造成人員傷亡，確切起火原因仍待釐清。

現場的住警器。（圖／翻攝畫面）

據了解，起火的公寓內多為出租套房，起火點的3樓還隔出10個房間出租給民眾，昨天晚上9時許，其中1個套房不明原因起火燃燒，所幸當下住警器作動，提醒租客發生火警，新北市消防局獲報也立即派員迅速到場灌救，協助8名租客疏散，所幸並無人員傷亡，火勢也在20分鐘左右撲滅，初估燃燒15平方公尺，確切起火原因仍待釐清。

新北市火災預防自治條例已於2022年7月1日公告施行，明訂下列之場所需強制安裝住宅用火災警報器：一、供人留宿或居住之違章建築。二、供人留宿或居住之租賃住場所。三、曾發生火警紀錄之建築物，且經本局指導需安裝住警器。因此，依法本市違章工廠、頂樓違章加蓋及租賃住所之所有權人需依規定在室內之廚房、寢室及走道全面安裝住警器。經查未安裝且經限期改善仍未改善者，將處新臺幣6千至3萬元罰鍰。

第三大隊大隊長陳志德呼籲，室內住宅或使用空間應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，另外應「定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全」，保障民眾生命財產安全。

