住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救

（示意圖／Pexels）

現代人講求居家環境清潔與健康，不過近日一名媳婦在社群發文抱怨，自己雖住在價值上億元的豪宅，生活方式卻彷彿回到原始時代。她表示，婆婆為了節省水費，訂下「全家人上完小號才能統一沖水」的奇特規定，甚至連半夜如廁也不允許沖水，必須等到清晨全員使用完畢後再一起處理，引發她對於衛生與健康的極大擔憂。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，婆婆認為自來水費昂貴，主張馬桶「不能隨便沖水」。每當有人想上廁所時，婆婆就會大聲召集家人排隊「集體如廁」，等所有人都如廁完畢後再統一沖水。即使是深夜想起身如廁的家人，也被要求不得按下沖水鍵，務必等到隔天早上再處理。這種做法導致家中廁所內惡臭瀰漫，氣味甚至擴散到整個屋內，讓原PO痛批不僅不衛生，更可能對家人健康造成負面影響。

原PO坦言，自己曾想與婆婆溝通，但對方強調這是「祖傳節水規矩」，家中其他成員也已習以為常，反倒是她成了唯一有異議的人。她無奈表示，雖然婆婆長年習慣這樣的生活方式，整日幾乎都在家中看電視，卻不願節省其他如電費的支出，反而在水費上嚴格管控，讓她感到不合理又無力。

貼文曝光後，網友們紛紛給出意見，「你出水費不就得了，水費沒多少啦，2個月1000多，可用超多水，霸氣跟婆婆說你要出錢」、「住上億豪宅，看起來是沒有運勢不好的問題，況且這還是祖傳的規矩，說不定這是他們致富的關鍵」、「我在猜你婆應該是相信風水之說，水即是財」、「逆風推薦妳買個尿壺吧，自己尿完倒進馬桶，讓其他人去沖水，妳只要洗尿桶就好了」、「OMG，這好像是住山上較缺水地區，才會做的事」、「我就問為什麼不搬？住在人家家裡就只能守人家的規矩」。

