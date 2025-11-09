住豪宅、月花上百萬！豪門妻沉迷「這1事」丈夫氣炸離婚 她淪為打工仔

財經中心／王文承報導

一名45歲的貴婦住在豪宅、家庭年收超過1500萬日圓，卻因為嚴重的購物成癮欠下數百萬卡債，最終被丈夫忍無可忍提出離婚，從貴婦瞬間淪為打工族。（示意圖／PIXABAY）

不少人一旦手頭寬裕，就開始「報復性消費」，忽略了理財與存錢的重要，最後往往落得慘痛下場。日本一名45歲的貴婦七海（化名），住在豪宅、家庭年收超過1500萬日圓（約新台幣300萬元），原本是旁人眼中的「人生勝利組」，卻因為嚴重的購物成癮欠下數百萬卡債，最終被丈夫忍無可忍提出離婚，從貴婦瞬間淪為打工族。

豪門妻沉迷購物尪氣炸離婚



根據《THE GOLD ONLINE》報導，七海大學畢業後始終找不到理想的全職工作，只能靠兼職維生。直到30歲前夕，透過朋友介紹，她認識了在貿易公司上班、年薪高達1500萬日圓的俊也（化名）。兩人戀情進展順利，七海覺得自己「能遇到他是奇蹟」，不久便步入婚姻，成為全職主婦。她當時心想：「我終於不用再為錢煩惱了。」

婚後，俊也砸下8200萬日圓（約新台幣1640萬元）在市中心買下獨立屋，七海也沉迷於打造理想的家園，從餐具、雜貨到各式裝飾品全都購買。隨著時間過去，她的購物習慣越來越失控，開始瘋狂收集名牌包、服飾與限量新品，連電視上看到的商品都會立刻下單。她坦言：「買的那一刻很滿足，但很快又失去興趣，陷入自責。即使知道不該買，還是停不下來。」

由於丈夫長期忙於工作、兒子進入叛逆期與她互動減少，七海逐漸以購物填補內心的空虛。直到42歲那年，俊也從信用卡帳單發現數百萬日圓的債務，七海才被迫坦白一切。俊也震怒，立刻沒收她的信用卡並嚴格控管開銷。然而，七海的購物衝動依舊未減，又偷偷製造新債，最終被丈夫發現。俊也冷冷地說：「我無法再和你生活下去，我們離婚吧。」

離婚後，七海搬回娘家，在父母的幫助下從事臨時工，過著樸實簡單的生活。她坦言，雖然經濟拮据，但終於不再被慾望控制。

心理專家指出，購物成癮並非單純的「浪費習慣」，而是一種心理依賴，若未及時處理，可能摧毀個人與家庭。若發現自己無法控制購物慾望，應主動尋求專業協助，而不是任由問題惡化。

