住都中心宣布愛山林與國巨投資聯隊取得「中山長春公辦都更案」

「臺北市中山長春公辦都更案」出資人綜合評選，最終由愛山林建設開發（領銜）、國巨投資共同組成寶山林合作聯盟獲得最優申請人資格。（圖片來源／寶山林合作聯盟）

國家住都中心12月5日順利完成「臺北市中山長春公辦都更案」出資人綜合評選，最終由愛山林建設開發股份有限公司（領銜）、國巨投資股份有限公司共同組成寶山林合作聯盟（以下簡稱寶山林合作聯盟）獲得最優申請人資格。全案將投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅，預計最快於年底完成議約，期望於121年完工。

廣告 廣告

本案的國巨投資和陳泰銘擔任董事長的被動元件國巨沒有什麼關聯，而是茂德機構旗下的投資公司，董事長為侯傑中，是新北市三重指標大案「都廳大院」的主要開發商之一，因為茂德集團的關係，侯傑中也擔任東森電視的監察人。

綠廊串聯：形塑住宅與都市環境共生的綠色軸帶

該都更案位於建國北路漢普頓酒店、永豐銀行後方，由南京東路三段89巷、南京東路三段89巷27弄、長春路258巷所形成的一個梯字形面積。根據《工商時報》報導 基地面積約1,756坪，採權利變換方式實施，以都市計畫街廓分為A基地、B基地，土地使用分區為第三種住宅區，及道路用地。

「中山長春案」最優申請人以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，整合既有開放空間與綠帶，將綠化層次自地表延伸，並結合周遭城市紋理，融合都市生態、社會住宅與商業活力的多元面向，形塑兼具人文與自然共生的城市綠廊。

利用綠化手法為城市降溫，以永續打造涼感社區

「中山長春案」利用垂直綠化、植生牆及屋頂綠化，降低牆面輻射熱與屋頂溫度，形塑「由地面到天空的綠化網路」，以調節整體城市微氣候。建築量體則透過通風廊道與導風策略引入自然風流，並搭配外遮陽與節能玻璃設計，以達成建築降溫與節能成效。

國家住都中心表示，台北市「中山長春案」位於捷運南京復興站與松江南京站間，坐擁雙捷運區位優勢，地點相當精華。本案期望滿足公、私地主的居住及公益需求之外，達到形塑城市的綠廊意象，為中山長春注入全新的生活節奏，勾勒宜居城市的美好藍圖。

國家住都中心感謝廠商以最高規格提出設計及創意，未來招商案件將持續推出，誠摯邀請業界優質團隊踴躍提案投標，一同攜手合作推動公辦都更，共創都市再生美好未來。

(原始連結)





更多信傳媒報導

光耀臺海150周年 向烏坵嶼燈塔致敬

首宗線上串流公司併購實體影業：Netflix將以827億美元收購華納兄弟、HBO Max

新新併後首次聖誕節 總座林維俊坦言合併事宜「千頭萬緒」 但海外布局可望走出亞太

