住都中心指控暴力竊佔社宅 宏昇營造老董郭倍宏反控欠1.2億工程款

[Newtalk新聞] 統包廠商宏昇營造日前遭內政部國家住宅及都市更新中心指控強行竊佔「延吉好室」社會住宅，宏昇營造13日凌晨發表聲明否認暴力竊佔並反控，住都中心還積欠該公司1億2千萬元工程款，卻非法祭出「終止合約」，將對相關人員採取必要的民事與刑事程序。

國家住都中心指稱，「延吉好室」社宅已於10月14日驗收合格，依約宏昇營造應立即點交。宏昇卻以「其他工程爭議」為由拒絕辦理點交。曾任民視董事長的宏昇董事長郭倍宏竟於12月10日率眾到現場，以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員，意圖全面控制建物，因此12月11日依約通知宏昇終止契約並對相關人員提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。

對此，總公司設於高雄市中華一路的宏昇營造13日凌晨深夜發表聲明反駁表示，9月1日「延吉好室」順利竣工取得使用執照，並榮獲今年度國家建築金質獎，且於10月14日經住都中心驗收合格；但住都中心迄今仍積欠該公司1億2千萬元工程款，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後，解除該公司履約保證金保證責任。

宏昇營造強調，依契約約定，該公司作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」前，本即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏前往工地作完成點交前最後視察時，僅有工地主任及幾位公司工程師陪同，並無住都中心誇大其辭的「率眾」行為，現場也未發生任何「暴力脅迫」情事，住都中心描述之強制或暴力行為，顯係惡意編造謊言，極其惡劣。

宏昇營造控訴，住都中心未就其自身履約情形進行合理檢視，反以嚴重背離客觀事實的謊言，羅織罪名汙衊該公司及負責人，對宏昇營造商譽及董事長郭倍宏清譽造成重大損害，已涉刑法公然侮辱、誹謗及妨害信用等犯罪行為，將依法針對住都中心負責人、前內政部次長花敬群董事長及相關人員採取必要的民事與刑事程序。

此外，宏昇營造提到，連續20年來均取得國家優良營造商認證，歷年來獲獎無數，協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓、總共完成1006戶；但住都中心多年來不斷欺壓承商，此次非法祭出「終止合約」來脫免自己應履行的支付帳款義務，誓言抗爭到底。

對此，國家住都中心13日下午澄清，全台在建社宅專案達168處，所有案件的驗收、計價及請款作業期程，皆依契約規定執行，「延吉好室」撥付比例已達89％，剩餘款項尚未能辦理，是因宏昇尚未完成結算明細修正等契約應辦事項，核發款項皆依契約規定辦理，並無宏昇所稱「無故不撥付」情事。

國家住都中心重申，宏昇董事長於12月10日未依約出席協商，卻以非法脅迫手段強行驅離保全，並控制已驗收建物，已嚴重違反契約，明確觸犯刑法加重竊佔罪及強制罪，終止契約是基於此公然違法事實。並於12月11日正式提起刑事告訴，同步終止契約、全面接管，依契約規定暫予扣發尚未撥付的工程款項與保證金。

