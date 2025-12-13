住都中心控社宅遭竊占 宏昇營造反擊被欠1.2億工程款

國家住都中心11日發布嚴正聲明，指出「延吉好室」遭宏昇營造非法竊佔，為維護住戶權益，將終止契約並依法提告追究刑責。（翻攝自住都中心官網）

國家住都中心近日發布嚴正聲明，控訴社宅「延吉好室」遭統包商宏昇營造非法竊占，為維護住戶權益，將終止契約並依法提告追究刑責。對此，總公司位於高雄的宏昇營造今（13）日發聲明反批，住都中心迄今仍積欠1.2億元工程款，將採取必要民事與刑事程序。

國家住都中心指出，「強烈譴責宏昇公司違法竊佔，嚴重危害國家資產與住戶權益」，「延吉好室」社會住宅已於今年10月14日驗收合格，依約宏昇公司應立即點交。

國家住都中心痛批，宏昇公司卻以「其他工程爭議」為由，拒絕辦理本案點交，住都中心持續溝通無果，孰料宏昇公司董事長郭倍宏竟於率眾前往社宅現場，採取以下惡劣行徑：以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員、使用機車大鎖鎖住住都中心所有的社宅建物大門，控制電梯系統及鐵捲門、擅自取走公共區域鑰匙及已點交文件，意圖全面控制建物。

對此，宏昇營造發聲明反嗆，住都中心迄今仍積欠本公司新台幣1.2億元工程款尚未支付，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後解除本公司履約保證金保證責任。

宏昇營造指出，住都中心未就其自身履約情形進行合理檢視，反以嚴重背離客觀事實之謊言，羅織罪名汙衊本公司及負責人，對宏昇營造商譽及董事長郭倍宏博士清譽造成重大損害；除嚴正澄清外，並將依法針對住都中心負責人前內政部次長花敬群董事長及相關人員採取必要之民事與刑事程序，以維護社會公義。

宏昇營造強調，依契約約定，宏昇營造作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」這棟嶄新大樓前，本即負有保管權責；12月10日本公司董事長郭倍宏博士前往本工程工地作完成點交前最後視察時，僅有本案工地主任及幾位公司現場工程師陪同，並無住都中心新聞稿所誇大其辭的「率眾」行為，且現場也未發生任何「暴力脅迫」情事。

宏昇營造強調，連續20年來均取得國家優良營造商認證，歷年來獲獎無數，在住都中心成立初期，即盡心盡力、以極低價格及極短工期，協助興建台灣從北到南六棟社宅大樓、總共完成1006戶。

然而，住都中心多年來不斷欺壓承商，現竟墮落到刻意利用媒體顛倒黑白，並對正式竣工又驗收合格的建案，非法祭出「終止合約」來脫免自己應履行的支付帳款義務。本公司誓言抗爭到底，絕不寬貸！

