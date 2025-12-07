住都中心薪資暴增？許宇甄踢爆35人多花8,929萬 內政部反批算法錯誤

國家住都中心董事長花敬群反駁，表示許宇甄的計算方式不正確，才會導致整體薪資平均看起來暴增為三倍。 圖：謝莉慧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委許宇甄今（6）日質疑，115 年度國家住都中心正式員額僅比今年多 35 人，薪資支出卻暴衝 8,929 萬元，新增人員平均月薪多達 21.2 萬元，加總後的年薪達 316 萬元，質疑內政部「放任天價薪資，是縱容還是包庇？」呼籲內政部處理住都中心薪資亂象問題。對此，國家住都中心董事長花敬群受訪時反駁，表示許宇甄的計算方式不正確，才會導致整體薪資平均看起來暴增為 3 倍。

許宇甄指出，115 年度住都中心預算書中，正式員額從今（114）年度的 460 人增至 115 年度的 495 人，僅僅多了 35 人，但薪資支出卻暴衝 8,929 萬元，獎金也增加 2,163 萬元；換算下來，新增人員的平均月薪竟高達 21.2 萬元，是國人平均薪資的 4.5 倍，另外每年還可領 61 萬獎金，加總後年薪高達 316 萬元，薪水比部長還高。

花敬群表示，這是將整體薪資成長幅度搭配新進人員，算法並不精確，因為需要考慮到幾點，包含住都中心員額增加，也會增加總薪資，另外有些是考績甲等的人，本來就會薪資增加一級，「這些都是正常的一個薪資調整」，那現在許委員通通計入 30 幾個人的薪資，才會造成整體薪資平均暴增為三倍，「事實上怎麼可能這樣做。」

住都中心後續也發布新聞稿強調，針對立委指稱 115 年度薪資預算暴增疑慮，是對預算內容嚴重錯誤解讀，這筆增幅預算 8,929 萬反映住都中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所需支應的專業人力成本總和，包含 114 年既有員工配合公教人員調薪、320 位考績甲等晉級，占整體員工約七成、及 114 年新增近百位員額薪資之總和。

住都中心指出，並非如委員辦公室計算，上述增幅預算僅為 115 年新增員額 35 人薪資，其金額已超出中心現有平均薪資 7 萬水準三倍。國家住都中心所聘均為都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人，本中心員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員之敘薪皆依薪資表標準核敘。

