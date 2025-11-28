住院女醫「婚內出軌」教授：我們不能一直做到壞掉 正宮氣炸求償200萬

記者林昱孜／高雄報導

南部一名女醫師出軌已婚指導教授阿德，大老婆看到兩人鹹濕對話氣炸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

南部一名女醫師出軌已婚指導教授阿德（化名），遭對方大老婆發現，提告求償200萬元；女醫師在庭上辯稱是教授職場性騷擾，但法官勘驗2人郵件，發現鹹濕露骨對話「不可以天天做愛啦」、「我們不能一直做到（壞掉）」，認定已經侵害大老婆配偶權，判女醫師需賠償大老婆30萬元。可上訴。

判決書指出，女醫師在擔任住院醫師期間，由阿德擔任指導老師，後來恰巧成為她論文指導老師，兩人皆已婚後來發展成不正常男女關係，時間長達2年。後來，整件事情曝光後，阿德妻子因此身心受創，對女醫小三提告求償200萬元。女醫師對於遭控成為小三，辯稱自己是因礙於對方權勢，遭到職場性騷擾。

高雄地方法院勘驗阿德與女醫師郵件對話，內容鹹濕露骨，包括「就連你在我身上和身體裡，其實我的腦子都是你的畫面」、「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙。留在裡面不會不舒服」、「我們不能一直做到（壞掉 …）」，認定不是職場性騷擾，女醫行為已經侵害正宮配偶權，判賠30萬元。案經2人上訴後，二審遭駁回。可上訴。

