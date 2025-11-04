住院負擔上限 擬依收入訂高低

現行健保住院部分負擔，規定每人都採一致標準，以今年為例，單次最高自付5.1萬、一年最高8.6萬，超過部分則不用再付。但對經濟能力不好的人來說，要付到8.6萬元恐有困難，衛福部長石崇良表示，為避免民眾因病而貧，未來住院部分負擔將採個人收入對應健保級距計算，分別訂定不同的天花板，明年擬修正施行細則，拚後年上路。另現行一般保費費率上限為6％，若收支連動的機制成熟，不排除修法不訂定費率上限。

石崇良接受本報專訪時指出，現行住院部分負擔，不論所得，天花板通通一致，但部分負擔應該根據能力的不同，而有所區別。為了推動量能付費，未來希望比照日本、韓國作法，根據投保等級的不同，去「切」天花板。

「假設我的投保級距是第1級，只有領約3萬塊，那和領30萬的人怎麼會一樣」？石崇良認為，8萬塊對領3萬塊的民眾來說是很重的負擔，但對月收30萬的人來說，8萬塊根本不算什麼，應該這邊（第1級距）訂低一點，那邊（最高級距）訂高一點，這才公平。

石崇良說，未來將修施行細則，訂出不同收入等級的計算，朝向讓每個人按照付費能力而公平，讓低所得者得到保護，民眾不會因病而貧。收入較低的人，或許付到4萬，後面就不必再繳；收入高的人，則可能要付到8萬、10萬，才可不必繳，預計民國116年上路。

另一方面，目前健保一般保費費率已達到5.17％，逼近《健保法》所定的6％上限。對於未來將如何調整？石崇良指出，健保開辦30年都還未達到上限，表示財務控制不錯。

石崇良認為，若收支連動的機制成熟，設置上限就沒有意義，可先談服務，回頭計算安全準備金，再訂出費率。健保會的醫療服務提供者、付費者在公平的機制下進行談判，而政府負責管理，確保支出合理，不能浮濫，並控制好費用成本，未來的方向可能是「乾脆不設上限」，或是訂定20年、30年期限，來設訂上限。