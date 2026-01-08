住院長者突變躁動？家人不可忽視的譫妄警訊

【健康醫療網／編輯部整理】82 歲的鍾伯伯因肺炎與呼吸衰竭住進內科加護病房，原本能與家人正常對話，卻在某天清晨出現胡言亂語、情緒激動，甚至對最親近的太太出現攻擊行為。經評估後，發現可能是「譫妄」所致。國泰綜合醫院復健科林筠筑職能治療師指出，譫妄常在住院期間突然出現，若能及早辨識並介入，有助降低對病人與家屬的衝擊。

什麼是譫妄？住院常見卻易被忽略的急性狀態

譫妄是一種急性意識與認知功能改變，常表現為人、時、地混淆，反應遲鈍、思考混亂，並可能合併躁動、妄想或幻覺，且症狀在短時間內起伏明顯。林筠筑職能治療師指出，加護病房中譫妄發生率超過三成，除增加死亡率與住院天數，也可能造成長期認知功能下降，進而提高照顧負擔。

譫妄從何而來？多重身體與環境因素交織

譫妄多由其他身體狀況引發，常見原因包含感染、疼痛、藥物影響、電解質不平衡、睡眠剝奪與活動受限等。而高齡、視聽覺障礙、營養不良、衰弱或失智症患者，以及術後或長期住院者，都是高風險族群。

非藥物介入是關鍵 家人可從五面向協助

林筠筑職能治療師指出，除處理生理原因與必要藥物治療外，家人參與非藥物介入對預防與改善譫妄相當重要，包括：

一、增加定向感，反覆提供時間、地點與人物資訊，並於床邊放置時鐘、日曆或熟悉照片。

二、補足感覺輸入，協助使用眼鏡、助聽器。

三、提供適度認知刺激，如播放熟悉音樂、簡單閱讀或益智活動。

四、改善睡眠品質，夜間使用眼罩耳塞、白天增加光線與清醒時間。

五、促進早期活動，在醫療許可下翻身、坐起、執行日常活動，以減少長時間臥床與約束。

及早介入可降低衝擊 陪伴也是治療的一環

林筠筑職能治療師指出，譫妄並非罕見，也不代表病人「變了個人」，而是身體在重病與環境壓力下的警訊。透過家屬與醫療團隊合作，及早預防與非藥物介入，不僅能縮短譫妄持續時間，也能降低對病人與照顧者的長期影響。

原文出處：國泰醫訊292期

