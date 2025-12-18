住院開刀他只請1天假！女醫師曝台積電老公「婚後現況」…網傻眼：不是擺爛的理由

台積電雖然薪水豐厚，但工作非常繁忙。圖／資料照

台積電以高薪吸引許多工程師入職，但也是出了名的工作繁忙，甚至週末還得輪值，就有一名外科女醫師抱怨，她任職台積電的丈夫雖然年收約200萬，但長期的高工時讓丈夫幾乎無法分擔家務，就連她因腫瘤住院開刀期間也只請假1天陪伴，術後甚至得由她拖著尿管照顧家庭，雙方對於買房、生子等未來規劃也頗有分歧，而PO文曝光後頓時引發網友一面熱議。

一名網友日前在Dcard上PO出一篇題為「台GG上班真的好可怕」的文章表示，丈夫是一位在台積電上班的工程師，年薪再加上分紅獎金約有200萬元的年收，雖然收入不算差，但工時極長，幾乎每週一至五都是朝八晚八，偶爾週末還要輪值。原PO透露，丈夫下班回家後經常會累得連澡都沒有洗就在沙發上直接睡著，就算是沒有輪值的週末也幾乎都在補眠，沒辦法分擔家務，也沒有多餘的心力玩遊戲或出門走走。

原PO無奈表示，看著丈夫身邊的職場前輩，甚至到了部長的職位，工時同樣一個比一個長，70、80小時更是常態，讓人萌生「這樣的生活像是一條看不到盡頭的路」的感覺，也讓她覺得自己慢慢活成了母親那一代的職業婦女，下班後還得負責餵貓、處理家務，待丈夫回家後再收拾餐桌。

身為外科醫師的原PO薪水其實與丈夫差不多，也並非不能理解值班與加班的痛苦，剛畢業時的她1個月加班時數超過140小時也是常態，下班後與週末期間還要處理報告、進修，但她認為醫師這份職業的辛苦是階段性遞減，雜事可以慢慢交給學弟妹處理，運氣好還能住進醫院便宜的宿舍、能在家值班，因此自認過得比丈夫好：「總覺得他這樣很可憐，做得這麼辛苦，GG的上升空間看起來又窄，而且好像越升只會越累。」

原PO也曾和丈夫討論是否要換一份比較輕鬆的工作，但另一半認為，如今收入多、不用斤斤計較消費，也可以更快存到買房的頭期款，但丈夫對「房子」其實根本沒有太多想法，也沒有研究房價、建商、地點，也不知道自己想要什麼樣的生活，夫妻倆只要討論買房、是否要生孩子扥未來規劃，就經常起爭執。

更讓原PO傻眼的是，她上月因腫瘤住院開刀期間，丈夫竟為了要趕報告而只有手術當天請假陪伴，接下來2天都是由母親在醫院照顧。術後原PO想提早出院回家休息，沒想到帶著尿管回家的她還得照顧前一天加班至晚上11時、累倒在沙發上的丈夫，需要一邊扶著傷口、推車掛著尿袋，一邊料理家務，還要清理被貓咪的貓屎：「結果那個大直男，起床後還問我要不要帶著尿袋跟他去看電影！」

PO文曝光後頓時引起熱議，留言一面倒認為，工作繁忙並非丈夫可以擺爛、將家庭重擔都交給妻子的理由：「但妳都做手術了，他事後沒有關心妳和考慮妳的狀況，感覺有點不ok欸？累歸累，但關心和體貼又不用花體力？總覺得他隱約很自私，想叫妳快逃」、「工時長壓力大不是擺爛的理由欸？我覺得身為一個外科醫師買房這件事完全可以自己來，只是時間問題，買完之後就會發現這男人什麼屁用都沒有，就可以蛋刁了」、「我覺得是他不想認真跟你經營家庭關係，他只是單純找一個老媽來照顧她而已。」



