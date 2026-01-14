住院1小時就出事！英國病患「沒喉結」 遭男2度性侵

英國一間醫院驚傳病房性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





英國倫敦日前發生一起精神病房性侵案，一名生理女性但自我認同為男性的跨性別者，在被安排住進倫敦拉貝斯醫院（Lambeth Hospital）的「全男性」精神病病房後，竟然在入院不到一小時內，就被病房內的兩名男子盯上並性侵，目前全案正在審理當中。

因沒喉結 被看出生理性別

根據《DailyMail》報導，檢方指出，約152公分的受害者2022年4月12日住進倫敦拉貝斯醫院（Lambeth Hospital）的精神病房，而該病房專門收治有嚴重心理健康問題，甚至是被警方強制送醫的男性患者。受害者一踏入病房，隨即引起其他患者的注意。

2名男子立刻逼問「你是女生嗎？」其中1人更是當眾大喊「他沒有喉結！他沒有喉結！」受害者因感到恐懼，試圖躲進一旁的儲藏室避難，沒想到卻被25歲、身高約182公分且體格魁梧的湯瑪斯（Davointe Thomas）攔截，隨即就被強行性侵，而29歲的巴德喬（Luther Badejo）則在一旁把風。受害者逃回房間後又前往電視區，結果再次被這兩名惡狼盯上，湯瑪斯再次將受害者推倒在沙發上性侵，巴德喬則繼續把風。

檢察官指控院方人力不足

檢察官貝在法庭上痛批，醫院本應意識到將生理女性安置在全男病房的高風險，即便這樣安排，也應提供一對一的嚴密監控。但因為院方當時人力極度短缺，導致受害者在完全無人監督的情況下，獨自面對一群具有攻擊性的病患。

內褲驗出DNA 惡狼還狡辯

更誇張的是，這起性侵案第一時間並未被醫護人員發現，直到另一名病患得知真相後與湯瑪斯爆發肢體衝突，整起事件才曝光。受害者隨後打電話報警，並被緊急送醫採檢。

被告湯瑪斯在被捕後起初否認犯案，對所有問題都回答「無可奉告」，直到警方告知在受害者內褲上發現了他的DNA，才改口稱「我們很友好，我沒有強迫他」，在後來的法庭中，他透過電話錄音稱「我只是吻了那個女生，明明是女生卻說自己是男生，我們是彼此相愛的，我告訴你，什麼都沒發生。」而巴德喬在接受訊問時則表示不記得任何事情了。

案件調查期間還發生了一段插曲，當時負責把風的巴德喬竟然因為院方的行政疏失，在案發同月被轉移到與受害者相同的醫院，嚇得受害者再次報警。目前湯瑪斯否認兩項性侵罪名，巴德喬也否認一項共同性侵罪名。

檢察官強調，雖然醫院的體制失敗不代表能減輕被告的罪責，但這場不該發生的悲劇，已在英國社會引發對精神病院安全管理與跨性別權益的高度關注，目前目前全案仍在審理當中。

