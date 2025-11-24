住院15天逃不過公司連環CALL 主管催促「床上也能工作」 員工傻眼氣炸

國際中心／潘靚緯報導

員工因手術請病假住院15天，除了被主管要求「在床上工作」，還要求提早銷假上班。(圖／翻攝自Reddit)

員工生病住院休養，請病假期間竟然還接到主管要求「躺床上工作」的無理指令，離譜的職場鬼故事發生在印度。一名員工因手術住院請假15天，醫師明確開立需「完全臥床休養」指示，不料主管卻多次要求他，在床上把工作完成，相關對話截圖曝光後，引發網友針對印度普遍「有毒職場文化」展開熱烈討論。

一名員工在Reddit論壇「r/IndianWorkplace（印度工作版）」發文，標題是「分享我因手術請病假時的遭遇」，據該名員工表示，入職多年來首度請長假，之前休假從未超過3天，他強調因強忍身體上的疼痛已3到4個月，吃藥也無效只好動手術，且刻意選在業務淡季開刀，避免影響團隊。

廣告 廣告

員工出示診斷書證明需要靜養，不料主管卻堅持在床上也可以完成工作。(圖／翻攝自Reddit)

員工表示，雖然公司核准15天的病假，但手術前他仍不停加班，趁週末處理公事，盡力確保跟同事順利完成工作交接。不料，手術當天主管就打電話來，當時他正在接受麻醉，隔天才回復訊息，沒想到手術第3天，主管竟開始叫他在床上工作，第7天甚至詢問他何時能恢復全職上班，完全無視他提供的醫師處方與休養建議，反覆催促他「工作躺在床上做也可以」，導致他無法好好休息靜養。

根據《CTWANT》報導，貼文曝光後迅速引發討論，不少網友替他抱不平，認為這名主管行徑太離譜，建議他考慮離職，「遇到這種情況就直接把通知關掉」、「如果是我早就爆炸了，只會禮貌地回覆一次，之後不會再接任何電話，乾脆辭職」、「你的休假已經獲准了，真的好好休息，別給自己增加額外的壓力，他們顯然根本不在乎你」、「他根本不配當老闆或主管，顯然什麼都管理不好」、「那個傻子什麼都不會做，所以才這麼依賴你……在緊急情況下，一定要向上級經理和人力資源反映這件事，必須曝光這種行為」。

也有網友批評印度的職場文化，普遍將請假視為「做錯事」，才會導致主管強逼員工即使請病假也要繼續工作，建議：「休假期間為什麼還要回覆你的主管？你已經獲准請假，不需要跟主管道歉或再三說明，你必須維護自己的權益，明確設好自己的底線」。

還有網友分享類似經驗，透露自己的主管擔心遭撻伐，要求員工加班從不留下文字紀錄，以免截圖外流。這起事件引發外界對印度職場文化、病假制度與員工權益的討論，許多網友呼籲企業應尊重醫囑與員工健康，而非逼迫在病榻上工作的「超時加班文化」。

更多三立新聞網報導

糖尿病工程師遭酒駕男超速撞傷 住院124天獲賠270萬 法官引1法條判決

網戀男網友誆竹聯幫「見面要送3萬6」 台中人妻超商崩潰嚇哭：我好害怕

帶賓賓哥演講掀直播之亂！認了「口無遮攔」 王元照致歉：虛心接受懲處

16歲高中生「無照」騎車趕上學 路口遭撞慘摔卡水溝 重傷昏迷搶救中

