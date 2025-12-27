住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

近日有網民在網上發帖稱，自己連續4年投保某保險公司家庭醫療險，今年點續保鏈接時卻被拒，轉投其他保險公司，發現自己一家3口都被這家保險公司拉黑，想換其他公司也被風控，他氣得向銀保監會投訴。涉事保險公司人員表示，這名網民續保被拒，是因其在某醫院國際部住院5天期間點了總計早餐點了總計48頓VIP套餐，不僅自己吃還「請客」招待探視的親朋好友，卻要求保險公司全額報銷，超出合理範圍。公司只有拒絕其續保。

據揚子晚報報導， 這位客戶發帖稱，他們已經連續4年投保該保險公司的家庭單，12月16日是保險到期日，他提前幾天和經紀人談續保事宜，但在續保時系統提示「投保多次未成功，請聯繫保險公司」。他的保險經紀人多次和保險公司溝通，但該公司堅持拒絕續保。他想轉投其他保險公司，但發現一家3口被這家保險公司拉入黑名單之後，想換其他公司也被風控。

據了解，這個家庭醫療險是一個中端醫療險，住院0免賠，包括國際部、特需部、VIP部等醫療，不僅保障醫藥費和陪護費，還可以報銷膳食費等費用，保險為一年期，其條款規定不保證續保，客戶在到期時需要重新申請，並經該公司審核同意後方可續保。

該客戶在帖子中說，今年因為理賠糾紛投訴過該公司，原因是保險公司認為一部分理賠不合理，不過他的保單到期前的理賠都正常賠付了。他打銀保監會電話反映情況，銀保監稱不會因為投訴過就拒絕續保，但仍未能成功續保。

之後有疑似該保險公司的工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天，早餐點了14頓，午餐點了18頓，晚餐點了16頓，全部為58元的VIP套餐，要求保險公司全額報銷。

保險公司到醫院調研，了解到該客戶除了自己點套餐，來探望親朋好友吃飯全部記在其名下，該客戶稱，每個套餐裡只有一個菜能吃，但不可能一餐只吃一個菜，所以點了多份。保險公司拒絕理賠額外的餐費，他就向銀保監會投訴。之後保險公司進行了賠付，但在該客戶保險到期後，拒絕為其續保。

該保險公司表示，已經完成了對該名客戶的理賠服務，這個產品是短期健康險，從產品特性和監管規則方面來說都不保證續保。

相關報導衝上微博熱搜，網友們紛紛留言表示支持保險公司：「終於有我站保險公司的時候了」，「一個人薅羊毛，全體成員買單，大鍋飯就是這麼黃的」，「這羊毛薅的」，「保險公司的意思只能賺不能賠唄，餐費不合理可以拒賠」，「那也不能一餐20個菜吧」，「這個是廣告吧」，「這波站保險公司」，「還有理了」。

