住陸五星級飯店遭偷拍！他收私密照勒索信 檢方破暗黑產業鏈

大陸上海浦東新區人民檢察院近期偵破一起跨省飯店偷拍案。犯罪團夥流竄上海、北京、南京、蘇州等地五星級飯店，裝設針孔攝影機竊取住客隱私，甚至衍生出敲詐勒索案，引發社會關注。

公安在飯店客房發現偷拍設備。（資料照／翻攝《錢江晚報》）

根據《錢江晚報》，A先生去年12月收到一封附有他在某飯店客房私密照的勒索信，對方要脅索取高額封口費。公安接獲報警後前往飯店勘查，在2間客房發現偷拍設備，且均曾由同一人登記入住。進一步排查該人在上海其他飯店的入住紀錄，又在另2家飯店發現偷拍設備。

警方今年4月在其他省分一飯店逮捕主嫌張某甲，與攜帶偷拍設備的同行人員張某乙，隨後同案犯韓某甲、韓某乙相繼到案。張某甲供稱，他因生意失敗在網上找快速賺錢門路，透過一名叫「雨哥」的網友加入某群組。

張某甲稱，群組內發布的「高薪工作」，就是前往指定飯店安裝偷拍設備，每單可獲利7000至8000元人民幣。張某甲自去年6月起夥同韓某甲、韓某乙、張某乙等人，據「雨哥」指示犯案。

經查，該團伙共安裝17台偷拍設備，其中10台已拍到他人隱私，包含導致A先生被勒索的影片。警方隨後抓捕了「雨哥」龐某甲及其擔任客服的堂弟龐某乙。經查明，2人在境外聊天軟體接單，不僅指揮張某甲團伙，還曾聯繫馮某等其他人在飯店安裝設備，形成黑色產業鏈。

檢察機關認定，龐某甲等人的行為直接引發惡性犯罪，嚴重侵害公民隱私，也造成飯店直接經濟損失，品牌聲譽面臨潛在風險，達到「造成嚴重後果」的定罪標準。

檢方9月陸續對龐某甲、龐某乙、張某甲等人提起公訴。法院分別判決龐某甲、龐某乙有期徒刑一年9個月和一年2個月。張某甲等人則被判處有期徒刑一年3個月至6個月不等。

