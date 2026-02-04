住雙床房「用第2張床」要加錢！離譜公告曝光 眾轟：國旅玩死自己

生活中心／朱祖儀報導

近來國內住宿經常遭嫌CP值低。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近年來國旅經常被人詬病太貴又難玩，沒想到又發生爭議。一名網友透露，自己預訂台中一間飯店的雙人房，房間裡面放了2張床，結果其中一張床上面卻寫，「使用這張床需額外付費」，讓他相當傻眼。文章曝光後，眾人也紛紛怒罵，「國旅玩死自己。」

被升級家庭房 「解封第2張床」竟要加錢

一名網友在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私 」發文表示，近來預訂台中一間飯店的雙人房，進到房內發現放了2張床，其中一張床上放了一張告示牌，指出「由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用，如需使用這張床，需額外付費（請洽櫃台）。」

事後文章被轉發到Threads上，轉發的網友不禁想問，「現在國旅已經變成我不懂的模式了嗎？所以是床單原封不動給下一個嗎？」擔心可能有衛生疑慮，同樣引起熱議，吸引近萬名網友關注。

眾人紛紛表示，「我會請服務人員把多的床搬走！因為我訂的是單床雙人房」、「台灣有台灣的玩法，我就看國旅什麼時候玩死自己」、「飯店給客人什麼房，客人本就有使用權了，不然床移走，佔我房內空間」、「國旅就繼續秀下限沒關係，不去最大」、「正常都會直接升等吧，怎麼會限制使用」、「這張床會不會直接給下組客人用？」

也有人表示，「我覺得很合理，但入住前要先告知避免爭議」、「每次從宜蘭去台中住宿都是挑他們家，他們的房間都是通常兩張床能睡四人，所以你一人或兩人進去，也是給你這空間。的確都會上照片的封條，我覺得要公平點，就是你實際上就是付兩人的房費，被升級房間沒什麼好抱怨的，我是覺得衛生和服務品質也維持得很好」，還有網友指出，「因為超賣然後升等，但房務人員不足，所以才會這樣。」目前業者尚未回應。



