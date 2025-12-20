住離北捷砍人案不遠！鄭麗文扯賴清德、劉世芳：歧視中配時我就呼籲了

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶昨天發生隨機攻擊事件，27歲的兇嫌張文丟擲煙霧彈、砍殺無辜民眾後墜樓身亡，造成4死11傷。然而，國民黨主席鄭麗文今（20）日先是說自己住的地方離事發地點不遠，接著竟開始罵內政部長劉世芳心思都在「對付陸配」，甚至說不斷祭出對「陸配歧視」的時候，她就曾呼籲台灣的治安出問題。她還稱，呼籲總統賴清德和內政部回到崗位上，不要只想著鬥爭。

張文在台北車站、中山站一帶隨機攻擊，丟擲煙霧彈、砍殺民眾，還衝進中山南西誠品百貨行兇後墜樓身亡，整起事件造成3名無辜民眾喪命，包括張文在內共4死11傷。

廣告 廣告

鄭麗文今天到宜蘭參加黨慶，接受媒體聯訪時稱，昨天發生慘劇她非常震驚，「尤其發生地點離我住的地方也沒有很遠」。她聲稱，台灣的治安還有社會安全網的確出了非常大的問題，每次發生類似慘案的時候，她們都在大聲呼籲，但是回想過去這段時間，「負責台灣治安的內政部在忙什麼，內政部長似乎整個心思都放在如何對付陸配」。

鄭麗文還說，「當時一而再再而三不斷祭出對陸配的歧視，我就一直不斷呼籲台灣的治安出了很大的問題」，負責全國治安的內政部，為什麼從來不把這個當作重點跟施政的對象？一定要發生重大治安慘案以後才會醒嗎？真的會醒嗎？

鄭麗文表示，第二是，從前總統蔡英文時期就一直不斷說要推社會安全網，但到今天完全經不起考驗，「發生這種幾乎已經等同個人孤狼式恐攻的危險事件」，這是過去幾十年來在台灣善良純樸單純的社會裡，大家很難接受的，但如今一而再再而三發聲。

鄭麗文稱，呼籲賴清德不要一副心思不斷放在政治鬥爭上面，國家、社會真的病了，台灣社會需要政府用心跟關心，而不是一直不斷製造政治上對立跟仇恨，當仇恨不斷蔓延，「我們的社會會付出我們難以想像的代價」。

「我在這裡沉痛呼籲賴總統，主管治安的內政部必須嚴肅面對這個個案背後吐露出來，整個治安跟社會安全網已經嚴重失靈了」，鄭麗文說，請趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，「只想著鬥爭鬥爭鬥爭」，台灣社會已經無法再承受這樣的政治亂局了。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

藍白合推高虹安選新竹市長？學者曝4關鍵：99.9%確定

北捷恐怖攻擊已釀3死 鄭麗文「高度震驚」：任何暴力行為都不應被容忍

斷言朝野戰到2028不和解！陳學聖揭「1隱憂」：恐被擊破

傳顏寬恒官司不妙 地方補選秘密武器是「顏妻」

