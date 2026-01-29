住青年旅館被偷摸！男深夜驚醒「生殖器多一隻手」…變態室友下場曝

記者吳泊萱／台中報導

去年3月，一名詹姓男子入住台中某青年旅館，趁深夜同房旅客阿民（化名）熟睡時伸狼爪，偷摸阿民大腿及下體，阿民驚醒後報警處理。台中地院考量詹男犯後坦承犯行，且已支付11萬元與阿民和解，依乘機猥褻罪判詹男6月徒刑，得易科罰金、緩刑2年；全案可上訴。

判決書指出，詹男於2025年3月28日入住台中某青年旅館，趁晚間10時許，同房旅客阿民熟睡時，伸手撫摸阿民的大腿內側及下體，結果阿民驚醒，詹男落荒而逃，阿民追出房外報警處理。

詹男落網後坦承趁阿民熟睡伸狼爪，並支付11萬元賠償，與阿民達成和解。法官審酌，詹男曾因妨害性自主案件，在2016年遭新竹地院判刑1年7月徒刑、緩刑2年。這次是一時失慮犯案，事後坦承犯行，已與被害人達成調解，依乘機猥褻罪判詹男6月徒刑，得易科罰金、緩刑2年，需接受法治教育2場次；全案可上訴。

