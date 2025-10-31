住飯店先別急著脫鞋！4件事一定要先做 太多人第一步就做錯

國際中心／游舒婷報導

出門玩時大家最期待住飯店，而到飯店你會做的第一件事是什麼？根據美國旅遊雜誌《旅遊與休閒》（Travel+Leisure）報導，多位旅宿業專家建議，為了你旅程的舒適和安全，建議在脫鞋、打開行李箱整理前，可以先做4件事。

專家建議，入住飯店前可以做4件事。（示意圖／pixabay）

一、檢查安全措施

專家建議，一進房間，首先要確認安全，確保房門可以正常關閉並上鎖，如果打算使用保險箱，也要確認功能正常。如果門上的貓眼有遮蓋片，也要確認它完全關閉。同時也建議旅客，可以花點時間看一下房門背後的逃生示意圖，熟記樓梯位置，以防緊急狀況。

二、測試基本設備

確保安全後，再檢查房內設備是否正常運作，這些基本設施包括插座、電視、浴室設備、咖啡機等，如果有問題可以趕快反應，確認自己住得舒適。同時，也可以檢查燈光開關與鬧鐘，建議把窗簾拉開，讓房間光線充足，同時好好環視整個房間。

三、擦拭高接觸區域

雖然飯店每天都會清潔，但建議遊客可以自己針對常接觸的地方進行清潔，例如電視遙控器、咖啡機等物品。尤其電視遙控器是飯店房間中最髒的物品之一，可以用消毒濕巾擦拭，燈光開關與床頭電話也是經常接觸、但不一定會清潔乾淨的地方。

四、確認無誤後，就可以安心休息

在完全確認房間設備與安全無虞後，就可以安心安頓下來。如果飯店提供數位房卡，確認已在手機上啟用，把房間空調把調整到自己喜歡的溫度，並把盥洗用品或洗手台整理到自己習慣的位置後，就可以讓你的住宿體驗更加舒適。

更多三立新聞網報導

出國買東西小心！這1物不能帶回台灣「海關查獲直接丟」託運也不行

搭機買商務艙「竟被降等」！專家教2招自保：別以為不會遇到

不是隨便吃！黃仁勳邀韓2巨頭「炸雞聚餐」藏玄機 背後含意曝光

遊日注意！流感疫情升溫「沖繩最嚴重」出國先做1事

